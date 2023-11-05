"Самосознание" ударного дрона значительно облегчит работу операторов БПЛА

Несмотря на явное отставание российской армии в самом начале российской спецоперации на Украине от своих украинских оппонентов по части применения беспилотных аппаратов, спустя полутора лет продолжающейся СВО ситуация на передовой кардинально поменялась: теперь ВС РФ поражают во всех смыслах этого слова боевые порядки ВСУ всё большим ассортиментом различных дронов, в том числе хорошо знакомых всем нам из-за своих впечатляющих боевых качеств ударным беспилотникам "Ланцет", получившим долгожданное обновление с функцией автонаведения на бронетехнику противника. И как показала дальнейшая боевая практика, система автоматического захвата не сбоит и не ошибается, без проблем обнаруживая и идентифицируя объект для атаки на фоне земной поверхности.





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Источник фото: wallpaperflare.com







И хочется заметить, что использование обновленных Ланцетов на авдеевском участке украино-российского противостояния может значительно осложнить логистические операции, целью которых служит затрудняющееся с каждым часом снабжение украинского гарнизона города-спутника Донецка. Теперь вся боевая техника ВСУ, расположенная на тактической или даже оперативной глубине, может быть уничтожена подобными дронами.





Ланцет обнаруживает и идентифицирует Леопард 2. Источник фото: ТГ-канал "Военная хроника"







На кадрах прекрасно видны результаты боевой работы младшего Ланцета - "Изделия-51", окончательно добивающего выведенный из строя российским ОБТ немецкий Leopard 2 ВСУ.

Дрон, получивший в некоторой степени самосознание, значительно сократит боевые возможности ВСУ в самое ближайшее время.





Взрыв от попадания самонаводящегося дрона. Источник фото: ТГ-канал "Военная хроника"







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Тем временем временем внешне похожий безымянный дрон на увеличенный "Ланцет", прошел боевые испытания, преодолев украинский "ноль", и долетел до тылового района ВСУ.