"От него не убежать и не спрятаться"

Использование российских барражирующих БПЛА ударной линейки "Ланцет" на передовой вызывает страх у большинства украинских военнослужащих. Чаще всего их раздражает возможность дрона находить свою цель, даже если та прекрасно замаскирована, сообщает издание Kiev Independent.

Один из солдат привел пример, где отлично спрятанная бронетехника, практически не просматриваемая с высоты из-за плотной кроны деревьев, в большинстве случаев обнаруживается воздушным аппаратом и незамедлительно приводит к его быстрой атаке. Как выразился оператор ПВО с полевым позывным "Голливуд", проходящий службу в 47-й МБр ВСУ, "только заметив нашу позицию, Ланцет пикирует, как сокол".

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Источник фото: ria.ru







На что есть свое объяснение: барражирующие боеприпасы летают не сами по себе, а получают целеуказание от своих старших коллег - других разведывательных БПЛА, таких, как "Орлан". Причем наблюдательные дроны практически 24\7 висят над полем боя и в режиме реального времени обмениваются информацией с остальными беспилотниками и наземными службами. Как только в поле их видимости попадает что-то, представляющее военный интерес, на цель тут же наводится артиллерийские расчеты или ударные дроны-камикадзе.





Источник фото: ria.ru





Вторым моментом, делающих нахождение бойцов ВСУ на передовой - занятием крайне опасным для жизни, является возросшая мощь боевой части аппарата. Так, действуя парой "птички" могут заклевать даже современный тяжелый западный танк, такой как германский Leopard 2, чему есть большое количество видеоподтверждений.

И, как заметили иностранные эксперты, на этом все преимущества "Ланцетов" не исчерпываются: из-за скромных размеров и относительно низкой цены, в первом случае их тяжело обнаружить украинской ПВО, а во втором Генштаб ВСУ выводит из равновесия массовость этих дронов на фронте.

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Но украинское командование должен беспокоить ещё и так называемый третий фактор в отечественном "коршуне". Ланцет в своем развитии ни на минуту не останавливается, а прогрессирует, получая серьёзные модернизации, спутывающие все карты ВСУ. Одним из последних таких обновлений стало внедрение платы распознавания и самонаведения, когда дрон стал самостоятельно распознавать и принимать решение об атаке техники противника без команды оператора-человека.