Ланцет обновляется не по дням, а по часам

Инженеры-конструкторы компании ZALA не отправились на заслуженный отпуск и без шума и пыли предоставили новую версию хорошо знакомого бойцам ВСУ дрона-камикадзе "Ланцет", прожигающего импровизированные противодронные сети, устанавливаемые на бронетехнику ВСУ, в том числе и западного производства, среди которых есть как немецкие Leopard 2, так и Challenger 2. О новшестве в модернизированном "Ланцете" первым рассказал специализированный на военной тематике ТГ-канал "Военный обозреватель".





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Источник фото: sputnikglobe.com







По мнению военных экспертов, новоприобретенная возможность барражирующего боеприпаса уже на подлете бороться с самодельными сетками и решетками, устанавливаемыми рукастыми бронетехниками ВСУ, делает их работу абсолютно бесполезной. И всё благодаря модулю лазерной локации LIDAR.

Как рассказали обозреватели, новый модуль позволяет запускать механизм детонации БЧ в момент подлета к захваченной цели. В результате взрывная волна формирует кумулятивный луч, разрушающий рукотворные преграды в виде противодронных сетей.





Теперь такое бесполезно. Источник фото: дзен-канал "Выживание по-русски"







Таким образом в копилку ещё одной разновидности "Ланцета" прибыло. До этого дня самой новой "птичкой "считалась версия, оснащенная микросхемой распознавания и самостоятельной системы наведения. Теперь воздушный боеприпас наводится с предельной точностью на обнаруженную цель. А от оператора БПЛА требуется лишь запустить дрон посредством катапультного устройства и задать зону воздушного контроля, указывающую координаты маршрута, где будет осуществляться поиск объекта для атаки.





Источник фото: "Военный Осведомитель"





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В украинской армии рассказали, за что так не любят российский дрон "Ланцет". По мнению рядового состава, с начала российской спецоперации, БПЛА вырос не только по показателям ударной мощи и максимальной дальности, способный долететь до ближнего тыла, но и работать в тесной координации с одним из лучших российских разведывательных БПЛА: разведывательным дроном серии "Орлан". Способная практически сутки висеть в воздухе над полем боя, старшая модель передает координаты обнаруженных целей и на хорошо замаскированных позициях, тем самым не давая спрятаться даже под плотной кроной хвойных деревьев.