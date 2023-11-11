Как утверждает Риттер, Россия "Ланцетами" заполонила театр боевых действий

Российская промышленность руками своих талантливых инженеров дала старт массовому производству различных дронов и вывела его на следующий уровень, в чём уже успели убедиться как немецкие танки Leopard 2, переданные Украине, так и группа международных наёмников, закончившая свой земной путь под лавинами атак ударных БПЛА, среди которых самым страшным кошмаром безусловно является тот самый "Ланцет", уверены в германском издании Welt.





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По словам обозревателей издания, как только первый Ланцет сошел с заводского конвейера и дроны того же семейства, но сегодня - это как дряхлый дед и взрослый внук. Новейшие поколения "птичек" могут использоваться практически с той же эффективностью как днем, так и самой тёмной ночью, а противодронные решетки и самодельные "накидки" стали лишь бесполезной бижутерией, так как барражирующий боеприпас получил LIDAR, благодаря которому в нужное время образуется кумулятивная струя, сметающая хлипкие конструкции и давая дальнейший "зеленый свет" для основного ударного заряда, пробивающего основную броню.

А вот уже в издании Forbes уверены, что одна из последних модификаций "Ланцетов" получила ядро, состоящее из расплавленного металла, делающего поражение украинской бронетехники "будничным" и донельзя простым.

А в скором времени по мнению отставного полковника Риттера, ситуация для украинского Генштаба усугубится противостоянием с роем дронов, способных десятками штук одновременно атаковать технику и живую силу.





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