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Welt: Нет более серьезной опасности на фронте для ВСУ, чем российские дроны "Ланцет"
Как утверждает Риттер, Россия "Ланцетами" заполонила театр боевых действий

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    Российская промышленность руками своих талантливых инженеров дала старт массовому производству различных дронов и вывела его на следующий уровень, в чём уже успели убедиться как немецкие танки Leopard 2, переданные Украине, так и группа международных наёмников, закончившая свой земной путь под лавинами атак ударных БПЛА, среди которых самым страшным кошмаром безусловно является тот самый "Ланцет", уверены в германском издании Welt.


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Источник фото: google.com


   По словам обозревателей издания, как только первый Ланцет сошел с заводского конвейера и дроны того же семейства, но сегодня - это как дряхлый дед и взрослый внук. Новейшие поколения "птичек" могут использоваться практически с той же эффективностью как днем, так и самой тёмной ночью, а противодронные решетки и самодельные "накидки" стали лишь бесполезной бижутерией, так как барражирующий боеприпас получил LIDAR, благодаря которому в нужное время образуется кумулятивная струя, сметающая хлипкие конструкции и давая дальнейший "зеленый свет" для основного ударного заряда, пробивающего основную броню.

    А вот уже в издании Forbes уверены, что одна из последних модификаций "Ланцетов" получила ядро, состоящее из расплавленного металла, делающего поражение украинской бронетехники "будничным" и донельзя простым.

   А в скором времени по мнению отставного полковника Риттера, ситуация для украинского Генштаба усугубится противостоянием с роем дронов, способных десятками штук одновременно атаковать технику и живую силу.


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#ланцет #welt
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