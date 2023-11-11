Налет десятков дронов никого не оставит равнодушным

Неудачное украинское контрнаступление на юге Запорожской области может поставить крест на военных успехах ВСУ в ближайшем будущем. Пока украинский Генштаб терял бесчисленное количество живой силы и западной современной бронетехники на полях у Работино, российские инженеры не сидели сложа руки, а основательно подготовились к будущим схваткам, придумав рои дронов. Причем последние уже практически готовы и ждут лишь приказа, чтобы обрушиться на украинские оборонительные позиции, уверен Скотт Риттер, прокомментировавший свои мысля для подкаста Ask The Inspector на ютьюб.

По словам бывшего военного, рой БПЛА выпускается одновременно, причем сами беспилотники связаны между собой коммуникацией и координацией, оперируя данными, позволяющими действовать наиболее эффективно в момент атак.

реклама





Источник фото: mk.ru





Атака одним таким воздушным "туменом" позволяет поразить за одни раз существенное количество бронетехники и личного состава ВСУ, так как в один момент над полем боя появляется сразу несколько десятков БПЛА.

То что есть у Москвы, сбивает шахматные фигуры с доски и меняют всю ситуацию в пользу Кремля, уверен Риттер. Причем противоядия нет не только у Украины, даже у Запада нет против роевых ударов дронов, - резюмировал экс-полковник.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Между тем российские "Ланцеты", всё по словам того же Риттера, заполонили украино-российскую схватку, и стали самым настоящим бичом для ВСУ.