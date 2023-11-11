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Неудачное украинское контрнаступление на юге Запорожской области может поставить крест на военных успехах ВСУ в ближайшем будущем. Пока украинский Генштаб терял бесчисленное количество живой силы и западной современной бронетехники на полях у Работино, российские инженеры не сидели сложа руки, а основательно подготовились к будущим схваткам, придумав рои дронов. Причем последние уже практически готовы и ждут лишь приказа, чтобы обрушиться на украинские оборонительные позиции, уверен Скотт Риттер, прокомментировавший свои мысля для подкаста Ask The Inspector на ютьюб.
По словам бывшего военного, рой БПЛА выпускается одновременно, причем сами беспилотники связаны между собой коммуникацией и координацией, оперируя данными, позволяющими действовать наиболее эффективно в момент атак.
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Источник фото: mk.ru
Атака одним таким воздушным "туменом" позволяет поразить за одни раз существенное количество бронетехники и личного состава ВСУ, так как в один момент над полем боя появляется сразу несколько десятков БПЛА.
То что есть у Москвы, сбивает шахматные фигуры с доски и меняют всю ситуацию в пользу Кремля, уверен Риттер. Причем противоядия нет не только у Украины, даже у Запада нет против роевых ударов дронов, - резюмировал экс-полковник.
Между тем российские "Ланцеты", всё по словам того же Риттера, заполонили украино-российскую схватку, и стали самым настоящим бичом для ВСУ.