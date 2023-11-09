Новая тактическая схема вызвала смятение в рядах ВСУ

Под Клещеевкой российская сторона для преодоления устойчивого позиционного равновесия, использовала новую тактику атак. Теперь украинские позиции поражаются с помощью гибридного плана огневого поражения, включающего в себя удары артиллерией, а после - своевременное использование дронов-камикадзе.

Как пример, в беседе с журналистом РИА Новости, боец с полевым позывным "Сибирь" рассказал, что первым делом оппоненты из ВСУ подвергаются атаке разномастного оружия. Если в окопах много украинских стрелков, как пехоты, то используются танки, и артиллерия. Если просто укрепления со спрятавшимися обороняющимися силами, то они выдавливаются огнем тяжелой арты в виде обстрелов 152-мм осколочно-фугасных снарядов.

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Источник фото: news.rambler.ru







Как только пехота противника дрогнула, собрав нехитрые пожитки, решила уйти, её в открытом поле настигает огонь минометов и прилёт высокоточных FPV-дронов. Причем на подобной местности от такого не спастись, - утверждает боец российского спецназа.

Заметили новую российскую тактику и в зарубежном издании Forbes, где тамошний военный обозреватель с сожалением отметил повышенную эффективность боевой работы роя FPV-дронов, позволившей штурмовой пехоте ВС РФ практически без непосредственного огневого контакта с украинской пехотой захватывать окопы и блиндажи, оставленные ввиду высоких потерь от российских беспилотников.

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Солдаты ВСУ и сами признают, что другой тип воздушных БПЛА - беспилотники "Ланцет" вызывают в них чувство неукротимой тревоги из-за своей мощи и прекрасного компьютерного зрения.