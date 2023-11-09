Не только лишь все могут выдержать налёт роя российских ударных дронов

Украинская пехота в своих опорных пунктах и блиндажах с пулеметными гнездами в массовом порядке стала подвергаться атакам российских FPV-дронов. Причем такая деятельность не могла не вызвать серьёзные потери в стане украинских военнослужащих, в результате чего первые в большинстве случаев выбирают экстренный отход с позиций, а оставленные укрепления тут же занимают россияне. О нововведении в штурмовых подразделениях ВС РФ решили рассказать в издании Forbes.

Как пишут аналитики журнала, раньше штурм близких позиций предваряли обстрелы минометов, танков и тяжелой артиллерии, что вызывало не всегда точные попадания по спрятавшимся украинским солдатам, но с приходом новой эры FPV-атак всё изменилось. Теперь поразительная точность ударных БПЛА "окрыляет" штурмовые отряды российских мотострелков.

реклама





Источник фото: rg.ru







По рассказам выжившего украинского бойца, принимавшего участие в боях между ДНР и Запорожской областью, окоп удерживало 13 человек (мотопехотное отделение). На рассвете на их позиции полетели FPV-БПЛА в составе роя из 8 единиц. От точных прилётов погибло сразу 7 стрелков, остальным 6 пришлось отступить.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Второй бой состоялся в районе Старомайорского и Приютного, когда серия ударных беспилотников "опрокинулась" на передовой пулемётный расчёт. По результатам атаки погиб украинский оператор пулемета и трое его помощников. Сразу пустующую позицию заняли российские штурмовики и повторили атаку уже на следующий окоп. Повторная атака заставила отступить удерживающих эту канаву, тем самым позволив россиянам захватить и удержать новые позиции без потерь, - подвели практическим примерам итог новой российской штурмовой тактике.