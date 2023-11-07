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NBC News: Уже как минимум 45 американских военных ранены в результате атак в Ираке и Сирии
Сегодня Блинкен попросил Иран не атаковать базы США на Ближнем Востоке

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   С каждым новым днём палестино-израильского противостояния возрастает количество пострадавших не только на территории еврейского государства, но и в районе размещения американских военнослужащих за пределами США. Так в Ираке и Сирии пострадали и получили ранения 45 бойцов американской армии, проинформировала служба NBC News.

   Ранее сообщалось о куда меньшем количестве получивших урон здоровью американских солдат, проходящих службу на Ближнем Востоке. 

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   Причем для стороннего наблюдателя чрезвычайно заметна текущая тенденция, что с каждым новым днём конфликта в Израиле, конкретно на территории палестинской автономии в секторе Газа, пострадавших американцев становится всё больше и больше.


Источник фото: lenta.ru


   По информации издания, с момента ведения подобной статистики, начиная с 17 октября, подтвердилась информация о 38 такого рода атак и нападений. Самая масштабная случилась ровно 3 недели назад 18 октября. 

   Согласно некоторым предположениям, получивших ранения, может оказаться существенно больше.

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   Между тем в Турции глава местного МИД не стал обнимать американского госсекретаря Энтони Блинкена во время визита его в страну. А встреча последнего во время прилёта оказалась омрачена отсутствием внешнего освещения в аэропорте и наличием встречающей стороны

#nbc news #американские базы за границей
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