Огненный дождь в пустыне заказывали?

По информации ИА Shafaq News в районе иракского Айн аль-Асад, местная база США была накрыта пакетом реактивных боеприпасов "Град". Для купирования дальнейшей опасности американских военнослужащих в воздушной гавани, была организована оперативная блокада прилегающих к военному объекту района. Полиция округа в большом количестве блокировала основные логистические маршруты, необходимые для попадания и выезда в населенный пункт из Аль-Анбар.





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Пример ракет, атаковавших авиабазу Айн аль-Асад. Источник фото: shafaq.com







А тем временем подразделения 7-й дивизии "Бадиа" и "Аль-Джазира" выдвинулись в район предполагаемого пуска ракет. Но кроме пустых пусковых платформ и несколько боеготовых ракет, никого не обнаружили.

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Вероятней всего местоположение американских войск атаковали шиитские группировки, в изобилии своем прибывающие в регионе дислокации воинского контингента США. А атаке военные с Северной Америки подверглись потому, что их поддержка официальному Тель-Авиву, наносящему массированные удары по сектору Газа является безмерной и не поддающиеся здравой логике, где Вашингтон хочет примерить на себя лавры "миротворца". Правда о каких подобных лаврах может идти речь, где администрация Джо Байдена больше похожа на тушащего пожар бензином.