Причем по утверждению украинской стороны, на подходе куда более "могущественные" дроны

На территории Украины началось серийное производство аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахид". Об этом на официальном уровне заявили в госконцерне "Укроборонпром". Эта госкомпания является одним из крупнейших украинских производителей разнообразного вооружения.

Между тем беспилотные воздушные аппараты со стороны Украины с самого начала СВО стали активно использоваться против российской стороны. Большая часть таких дронов была зарубежной. Но спустя время киевские чиновники заявили о выходе на "новый уровень". Под этим подразумевалось использование БПЛА украинской разработки с возможностью преодолевать до 1000 километров. По данным украинской стороны, им удалось "скопировать" иранские дроны серий Shahed-131 и Shahed-136.

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Источник фото: topwar.ru







Помимо собственно дальнобойных "Шахедов", на Украине занимаются производством куда более совершенных и опасных дронов, значительно превосходящих по своим тактико-техническим характеристиками виданное ранее. Об этом заявил руководитель гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметатин.

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Разумеется, что стоит за громкими словами, помимо собственно резонансных обещаний, выяснить сложно, так как с каждым новым днём промышленный потенциал украинского государства несоизмеримо тает, а вечно снабжать проворовавшихся функционеров из офиса украинского президента, не собираются ни в европейском Брюсселе, ни тем более в американском Вашингтоне, где предельно скоро начинается предвыборная президентская компания, а Украина стала похожа на гирю, которая тянет на дно поражений вслед за собой.