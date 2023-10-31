Такими темпами Леопарды могут попросту скоро закончиться в ВСУ

Украинскую армию с наступлением осени преследуют существенные потери в бронетехнике иностранного производства. В особенности изготовленных на фабрике Rheinmetall AG немецких Leopard 2. Не стал исключением и промозглый октябрь, когда в течение недели в не очень приятном для украинской власти Работино не менее 4-х тяжелых ОБТ было потеряно в сражениях с российскими войсками. Причем есть вполне здравое предположение, что Запорожская область могла "забрать" и большее число из-за желания Зеленского на излете неудавшегося контрнаступления показать хоть какой-то результат.





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Источник фото: google.com







Так, в мировой сети Интернет было опубликовано видео с поврежденным Leopard 2А4. Кадры с выведенным из строя германским танком записывал военнослужащий украинской армии. По результатам боя в поле ОБТ потерял один опорный каток и получил уничтоженную гусеничную ленту. Совсем не сложно предположить, что, вероятней всего, первой "встречающей" оказалась советская мина ТМ-62М. Как только незадачливый украинский экипаж повредил танк о замаскированный минный заряд, его обнаружили разведывательные дроны россиян и навели на это место операторов ударных дронов. Дальше неспособный к дальнейшему передвижению танк окончательно добили БПЛА-камикадзе.





Источник фото: скриншот из видео







Выгоревшая изнутри тяжелая техника с большей вероятностью восстановлению не подлежит и отправится на переработку (если её ещё сумеют вывезти с размякшего чернозема).

Между тем в Харьковской области под Купянском усовершенствованную версию Швецией немецкого Leopard 2s, так называемый Stridsvagn 122, подбили из ПТРК, но модернизированная броня не спасла танк, но дала шанс на спасение украинскому экипажу.





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