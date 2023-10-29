Всем интересно, что там у Израиля

Что такое потеря внимания, когда весь мир буквально "прилип" к экранам, рассматривая под микроскопом происходящее на Украине последние 18 месяцев, разбирались в британском издании The Times. Теперь российская СВО не интересна ни Западу, ни Востоку совершенно - констатируют в газете. А что это означает? Что для Зеленского и его правительства наступили тяжелые недели. Недели, когда на передовой "тёмные и трудные" времена", - цитирует слова воющего на Украине отставного британского военнослужащего Масера Гиффорда издание.





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Источник фото: regnum.ru







И действительно, ещё до наступления так называемого зимнего периода в противостоянии на полях российской спецоперации на Украине, ВС РФ могут показать тот самый абсолютный контроль за ситуацией, когда американское вооружение из-за крайне напряженной ситуации на Ближнем Востоке потечет не в Киев, как было ранее, а в Израиль на помощь последнему в его битве с ХАМАС, устроившим показательный налёт еврейские земли 7 октября.





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Подгадав удобный момент, Москва приступила к масштабным боевым действиям, перенаправив незаметно крупные воинские подразделения к Купянску в Харьковской области, к пригороду Донецка - Авдеевке, и даже к Запорожью в районе северной оконечности Токмака, попытавшись нанести невероятный урон для украинской армии сразу с нескольких направлений, - резюмировали в издании.