Вашингтон таким образом "предупреждает" недоброжелателей Израиля

Авианосец USS Дуайт Эйзенхауэр и возглавляемая им группа поддержки кораблей американского флота пересекли Гибралтарский пролив и в настоящий момент находятся в Средиземноморье. Такие данные были получены по порталу-трекеру морских судов MarineTraffic.com.

Всего в данную ударную группу входят сам авианесущий корабль, ракетные эсминцы поддержки и один крейсер, отправившиеся из родной базы Норфолк 13 октября, расположенной в штате Вирджиния. По счёту это второе крупное соединение, имеющее в своем составе авианосец США, пришедшее в акваторию Средиземного моря. Самой первой оказалась ударная группировка, возглавляемая USS "Джеральд Р. Форд", уже находящаяся рядом с Израилем.

реклама





Источник фото: amalantra.ru







Согласно оценке независимых экспертов, подобными действиями официальный Вашингтон пытается продемонстрировать остальному миру, и в частности Ближнему Востоку, что США ситуацию "контролируют" и не допустят эскалации палестино-израильского конфликта на ряд сосуществующих с еврейским государством враждебных ему стран, попытавшихся в своем потенциале воспользоваться надвигающейся "турбулентностью". Между тем согласно американской разведке, ряд проиранских группировок находятся "во всеоружии" и ждут только сигнала для полномасштабных действий против сил США, размещенных регионе.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Между тем в Стамбуле на пропалестинском митинге Эрдоган во всеуслышание заявил, что Израиль должен быть объявлен "военным преступником".