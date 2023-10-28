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Madarator
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
Вашингтон таким образом "предупреждает" недоброжелателей Израиля

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   Авианосец USS Дуайт Эйзенхауэр и возглавляемая им группа поддержки кораблей американского флота пересекли Гибралтарский пролив и в настоящий момент находятся в Средиземноморье. Такие данные были получены по порталу-трекеру морских судов MarineTraffic.com.

   Всего в данную ударную группу входят сам авианесущий корабль, ракетные эсминцы поддержки и один крейсер, отправившиеся из родной базы Норфолк 13 октября, расположенной в штате Вирджиния. По счёту это второе крупное соединение, имеющее в своем составе авианосец США, пришедшее в акваторию Средиземного моря. Самой первой оказалась ударная группировка, возглавляемая USS "Джеральд Р. Форд", уже находящаяся рядом с Израилем.  

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Источник фото: amalantra.ru


   Согласно оценке независимых экспертов, подобными действиями официальный Вашингтон пытается продемонстрировать остальному миру, и в частности Ближнему Востоку, что США ситуацию "контролируют" и не допустят эскалации палестино-израильского конфликта на ряд сосуществующих с еврейским государством враждебных ему стран, попытавшихся в своем потенциале воспользоваться надвигающейся "турбулентностью". Между тем согласно американской разведке, ряд проиранских группировок находятся "во всеоружии" и ждут только сигнала для полномасштабных действий против сил США, размещенных регионе. 

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   Между тем в Стамбуле на пропалестинском митинге Эрдоган во всеуслышание заявил, что Израиль должен быть объявлен "военным преступником".

#сша и израиль #marinetraffic #uss dwight d. eisenhower
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