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Madarator
Дуглас Макгрегор: У ХАМАС может появиться могущественный союзник в лице турецкой армии
Подобный потенциальный сценарий явно не по нраву Вашингтону

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   ХАМАС может не остаться один на один с ЦАХАЛ - на стороне палестинской группировки может выступить регулярная турецкая армия. Такого мнения придерживается отставной полковник Дуглас Макгрегор, занимавший в более ранние времена должность советника Пентагона. Своим мнением экс-старший офицер американской армии поделился в одной из соцсетей.

   Как заявил Макгрегор, руководитель Турции Реджеп Эрдоган, не теряя ни секунды, вынашивает амбициозные планы для военной интервенции на поля палестино-израильского противостояния. Причем Эрдоган очень прямыми намеками доводит до сведения официального Вашингтона и Тель-Авива, что в случае самого худшего сценария на Ближнем Востоке полыхнет так сильно, что случится самая что ни на есть полномасштабная война, - утверждает эксперт.

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Источник фото: rg.ru


   Именно сегодня президент Турции публично высказался, что Израиль должен быть объявлен "военным преступником". Это было сделано во время массового митинга на территории воздушной гавани имени Ататюрка в Стамбуле. После чего обозначил, что Израиль "обвиняется" в масштабных военных преступлениях, санкционированных в адрес палестинских жителей. Так же Эрдоган потребовал справедливости и скорейшем желании остановить кровопролитие в Газе. Правда, помимо собственно Израиля, был "обвинен" Запад.

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   А между тем в качестве оппонента США может выступить Иран, о чем сообщил всё тот же Макгрегор. Если именно так случится, то весь мир погрузится в ту самый полномасштабный крах.

#хамас #палестино-израильский конфликт #дуглас макгрегор
2
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Vito Vago
21:03
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wld
21:02
Не согласен. Temple OS реально адский труд. Сумасшествие на грани с гениальностью. В одиночку написать концепцию, создать проект и ОС, это реально круто! У него же кажется шизофрения была? Жаль умер. ...
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Demiurg666
21:00
У эрдогана кишка тонка тягаться с Израилем. Болтунишка))
Дуглас Макгрегор: У ХАМАС может появиться могущественный союзник в лице турецкой армии
Император Империи
20:59
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