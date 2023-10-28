Подобный потенциальный сценарий явно не по нраву Вашингтону

ХАМАС может не остаться один на один с ЦАХАЛ - на стороне палестинской группировки может выступить регулярная турецкая армия. Такого мнения придерживается отставной полковник Дуглас Макгрегор, занимавший в более ранние времена должность советника Пентагона. Своим мнением экс-старший офицер американской армии поделился в одной из соцсетей.

Как заявил Макгрегор, руководитель Турции Реджеп Эрдоган, не теряя ни секунды, вынашивает амбициозные планы для военной интервенции на поля палестино-израильского противостояния. Причем Эрдоган очень прямыми намеками доводит до сведения официального Вашингтона и Тель-Авива, что в случае самого худшего сценария на Ближнем Востоке полыхнет так сильно, что случится самая что ни на есть полномасштабная война, - утверждает эксперт.

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Источник фото: rg.ru







Именно сегодня президент Турции публично высказался, что Израиль должен быть объявлен "военным преступником". Это было сделано во время массового митинга на территории воздушной гавани имени Ататюрка в Стамбуле. После чего обозначил, что Израиль "обвиняется" в масштабных военных преступлениях, санкционированных в адрес палестинских жителей. Так же Эрдоган потребовал справедливости и скорейшем желании остановить кровопролитие в Газе. Правда, помимо собственно Израиля, был "обвинен" Запад.

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А между тем в качестве оппонента США может выступить Иран, о чем сообщил всё тот же Макгрегор. Если именно так случится, то весь мир погрузится в ту самый полномасштабный крах.