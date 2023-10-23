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Одна из ракет реактивного комплекса HIMARS уже находится в России и изучается специалистами с соответствующим допуском в одном из закрытых НИИ, имеющем тесные связи с российской оборонкой. О судьбе ракеты американского РСЗО, перехваченной силами донецкого ПВО пару дней назад, рассказал отставной полковник Юрий Кнутов.
По словам руководителя музея ПВО, ценность реактивного боеприпаса нельзя недооценивать: ювелирная работа расчетов противоракетной обороны, идеально сработавших в донецком небе, позволила сохранить практически неповрежденными микросхемы американской ракеты. Так удалось извлечь систему наведения. А эту интегральную схему отличает небывалая точность.
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Источник фото: dnr-news.ru
Помимо этого представляет интерес приемник сигнала GPS, по которому боеприпас осуществляет полет к цели. Расшифровывание принципов его действия "научит" российские комплексы РЭБ взаимодействовать с ним напрямую и задавать точно таким же ракетам ложное направление движения.
Источник фото: topcor.ru
И наконец, третья положительная сторона захваченного снаряда - это своеобразный "навык", который могут освоить уже российские ракеты, попадающие прямиком в яблочко с возросшей характеристикой точности.
Это не первая такая ракета, полученная военными инженерами: разведчики смогли добыть один такой снаряд в конце прошлого года.