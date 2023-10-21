Впечатляющие кадры боевой работы 104-го полка ВДВ уже попали в Сеть

В зоне активных боев в районе Вербового в Запорожской области были замечены очередные немецкие танки Leopard. Правда, как были оперативно замечены, так же быстро и были уничтожены силами российских командос. Отличились бойцы 104-го полка ВДВ, получившего своевременную информацию о появлении на поле боя никак не показавших себя ранее германских танков.





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Источник фото: wallpaperflare.com







Сам бой случился рядом с Вербовым, где украинский Генштаб пытается "реанимировать" затянувшееся летнее контрнаступление и доказать западным союзникам Украины, что её армия что-то может. Именно поэтому визави россиян с украинской стороны - группа ВДВ ВСУ попыталась скрытно снять свое минное поле. Но осуществить тайно сие действие от вездесущих российских спецназовцев не удалось.

Между прочим разминирование собственных минных "посевов" может косвенно свидетельствовать об потенциальной попытке перейти в контрнаступление на расчищаемом участке.





Источник фото: скриншот из видео ТГ-канала "Военкоры Русской весны"







А тем временем всё по той же логике для отвлечения российского командования украинская сторона пытается показать свое ложное намерение провести контрнаступление в Херсонской области в районе опор Антоновского железнодорожного моста, но своевременная работа российских ВКС РФ сделала эту задачу чуточку сложней, ударив по скоплению украинских морпехов корректируемой авиабомбой "тяжелого калибра" - ФАБ-1500, и полностью разрушившей временное укрепление ВСУ в обозначенном районе.





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