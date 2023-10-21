Но от глаз российской разведки не скрыться

Минные заграждения на Запорожской ЛБС перед позицией держащей здесь оборону 82-й десантно-штурмовой бригады украинской армии в спешном порядке стали разминироваться самими военнослужащими ВСУ. В роли саперов выступили сами украинские десантники.

Но скрытную операцию по разминированию обширного минного поля сумела засечь российская ДРГ. Новости с передовой сообщает ТАСС, чьи журналисты пообщались с вернувшимися с полевого выхода командос РФ.

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Источник фото: gazeta.ru







Как объяснил военнослужащий российского спецназа, наиболее вероятно украинские визави готовятся перейти в атаку на "заглохшем" участке сражений. И ввиду прекрасного оснащения передовых линий позиций ВС РФ воздушными наблюдателями в виде беспилотных птичек, десантникам с российской стороны, несмотря на осень, очень жарко: украинские позиции плотно утюжатся авиацией ВКС РФ и роями "Ланцетов" и иных дронов. Да и артиллерия вносит весомую лепту в общую командную работу.

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Между тем "Ланцет" научился охотиться в самостоятельном режиме, самостоятельно идентифицируя обнаруженную цель и аналогично без участия человеческого оператора принимая решение об её уничтожении.