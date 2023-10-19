На сегодняшний день нет средств, способных перехватить этот гиперзвуковой комплекс

В специализированном издании Military Watch Magazine прокомментировали речь российского лидера Владимира Путина, посвященную "необязательному" пожеланию направить воздушных носителей гиперзвуковых ракет для патрулирования акватории Черного моря. Так, президент РФ пообещал отправить воздушные перехватчики МиГ-31К, вооруженные "Кинжалами", для регулярных полетов вдоль побережья Черного моря. И, как сделал выводы автор публикации, теперь две АУГ ВМС США, с двумя флагманскими авианосцами точно находятся в зоне поражения этих гиперзвуковых ракет. Напомним, сами же авианосные группы направились для поддержки Израиля после недавних событий, когда градус эскалации между сектором Газа и еврейским государством достиг очередных небывалых высот.





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Источник фото: ru.pinterest.com







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И, как сообщает журналист в разборе ситуации, теперь официальный Тель-Авив прикрывают, помимо собственно морских носителей авиации, массированные воздушные силы, начиная от штурмовиков A-10, и заканчивая стратегическими бомбардировщиками B-1B. И это ещё не всё. Что, несомненно, не сильно приятно Москве. Но для некоторого "балансирования" ситуации, российская сторона попыталась уравновесить диспозицию регулярным патрулированием самолетов, способных "достать" потенциальную зону конфликта и находящиеся в ней противоборствующие силы.