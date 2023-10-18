Но все эти ракеты оснащены кассетной боевой частью

Пентагон смог предоставить украинской армии по меньшей мере 20 оперативно-тактических ракет ATACMS. Причем боеголовки реактивных снарядов оснащены кассетными боеприпасами, заявляет издание New York Times, ссылаясь на свои осведомленные источники внутри американской армии.

По словам эксперта из США, одна боеголовка такого боеприпаса содержит в себе 950 миниатюрных отдельных бомб, способных при своей активации принести разрушения на куда большую площадь чем один цельный снаряд. И в большинстве государств планеты Земля, использование боевой части с суббоеприпасами запрещено международной конвенцией, но Вашингтон решил не подписывать этот договор, - сообщает автор новостной заметки в NYT.

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Источник фото: ro.today







Помимо общего числа переданных ракет, информированный источник сообщил, что Украине предоставили ревизии ATACMS с максимальной дальностью пуска в 160 километров. И как уже указывают российские эксперты, сама передача для украинского Генштаба стратегически ни на что не влияет: слишком малый объем поставок, а исход удачного наступления обеспечиваются совсем другими средствами.

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Дмитрий Медведев в своем ТГ-канале уже пообещал дать адекватный ответ на использование украинской армией этого типа вооружения.