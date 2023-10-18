Ассортимент таких комплексов у армии РФ внушает доверие и способность справиться

С момента первого использования ракет оперативно-тактического уровня ATACMS началось их противостояние с российскими системами ПВО\ПРО. На текущий момент известно об атаке воздушных гаваней городов Бердянск и Луганск, где находятся ударные вертолеты ВКС РФ, доставляющие очень много проблем украинскому наступлению своими тяжелыми ударными ракетами, способные остановить и уничтожить не только легкобронированные БТР и БМП, но и современные образцы западных танков - Leopard и Challenger.





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Но для начала рассмотрим, чем всё-таки является ATACMS. Прежде всего, это ракета с баллистической траекторией движения, использующая в качестве движителя твердотопливный двигатель. Существуют различные версии, отличающиеся как боевой частью, где украинская армия получила ревизии с кассетным наполнением, так и дальностью, где некоторые варианты способны преодолеть 300 километров. Но ВСУ достался самый "короткий" вариант, с максимальной дальностью пуска в 160 километров. Запускается один такой реактивный снаряд с РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS.





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Ракеты предполагают высокую точность с различными схемами наведения на цель: инерциальной системой навигации и по GPS. При ударах по объектам в Луганске и в Бердянске использовался первый подтип из-за боязни американцев русских глушилок обрушить управление интегрированным GPS-модулем.

А сбить ATACMS сложно по трем причинам: высокая скорость, постоянное маневрирование и относительная "невидимость". Но всё это абсолютно по зубам С-300В4, С-350 "Витязь" и, конечно же, С-400.

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А для недопущения атаки идеально подойдут отечественные ОТРК "Искандер", бьющие куда дальше своего визави и способные уничтожить в момент выдвижения и старта носителей АТАКМС.