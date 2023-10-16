Украинская армия пытается приблизиться к оставленному ей Бахмуту, но её потери и мужество российской стороны не дает сделать этого

Весь мир напряженно следит за ситуацией на Ближнем Востоке, где незримо сходятся интересы крупнейших держав мира, но не продолжает утихать ситуация и для очень важного для России региона, как Украина, где в районе Клещеевки ни на минуту не останавливаются жаркие бои с обоюдными атаками и мощными артиллерийскими ударами.

Журналист газеты "Известия" Дмитрий Зименкин передал, что большое желание украинской армии отбить назад Бахмут (Артемовск), заставляет её нести неоправданно высокие потери, часто не успевая забирать своих павших военнослужащих для достойных похорон, оставляя их прямо на месте сражения. Между тем российская сторона мужественно сражается и ни на шаг не отступает с занятых позиций.

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Источник фото: 1tv.ru







А тем временем Россия кратно нарастила производство вооружения и держит в запасе ряд крупных воинских соединений, уверены в издании Al Khaleej, деля ставку на зимнюю компанию, для которой у русских всё готово.

Помимо общего перевооружения и накопления боеприпасов, в том числе из ряда дружественных ВС РФ стран, для нужд действующей армии российские специалисты провели модификацию ударного дрона "Герань", научившего последний перед решающим броском на противника выключать двигатель и в полной тишине пикировать на выбранную цель.





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