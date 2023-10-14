У последней есть на зиму и стратегия и новейшее вооружение

Пока Владимир Зеленский не знает чего бояться больше: нового кандидата от республиканской партии, публично заявившего, что в случае его избрания, приоритеты будут отданы интересам США, а не Украины, в регионе Ближнего Востока усиливается противостояние между палестинцами и Израилем, Россия зря времени не теряла, а подготовилась к зимней компании, которая для официального Киева может оказаться решающей. О непростой ситуации для украинского президента решило написать издание Al Khaleej.

По данным, приведенным в публикации, "компанию" по тревожности украинскому лидеру решил составить военно-политический альянс со своей штаб-квартирой в Брюсселе. Так аналитики НАТО подсказывают текущему хозяину Банковой, что Россия усиленными темпами готовится к зиме и своему потенциальному наступлению в зоне проведения спецоперации на Востоке Украины. Под этим подразумеваются предпринятые меры Кремлем, где невооруженным взглядом видны изменения во внутренней структуре российского ОПК.

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Источник фото: google.com







Так обозреватели издания указали, что по косвенным данным у российского Генштаба есть готовая стратегия на зимние боевые действия, подразумевая, в том числе и переоснащение действующей армейской группировки на более актуальное боевое вооружение.

И как написала Al Khaleej, если Украина сможет выстоять после этой зимы, то её раны будут экстремально серьёзными.

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А между тем чутко улавливая новые "тренды" в политической жизни Украины, Алексей Арестович прямо объявил, что коррупция и неправильные решения ведут восточноевропейскую республику к краху. И как финализировал спикер, внесенный в списки экстремистов и террористов Росфинмониторингом, "не будет никаких границ 91-го года".