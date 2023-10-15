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Пока на Украине не устают просить на Западе вооружение (в первую очередь американские истребители F-16), тамошние подразделения ПВО и истребительная авиация "спят", пропуская воздушные атаки тяжелого многофункционального истребителя-бомбардировщика 5-го поколения Су-57 на наземные цели.
Новость о том, что передовые российские "коршуны" используются для ударов в зоне проведения спецоперации на Украине в режиме "скрытность", рассказал старший офицер в отставке Юрий Кнутов.
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По словам авиационного эксперта, во время активированного режима "невидимки" на российском самолете радиолокационные посты государств НАТО, в частности местные украинские антенны-сканеры, не видели и не видят российскую "Сушку". И как заметил Кнутов, даже если Су-57 действовал в составе четверки воздушных бортов.
Сухой-57. Источник фото: wallpaperaccess.com
Российские тяжелые истребители использовались для высокоточных атак по особо важным объектам. Спустя 30 дней использования российское МО отчиталось об успешном применении истребителя, прекрасно зарекомендовавшего себя на просторах конфликта. Отечественный истребитель 5-го поколения может нести различные крылатые ракеты и корректируемые авиационные боеприпасы.
J-20. Источник фото: wallpaperaccess.com
Между тем специализированное издание на военное тематику Military Watch считает, что вооруженный дальнобойными ракетами Р-37М российский образец nextgen-истребителя на голову по огневой мощи превосходит западные аналоги, такие как F-35 и J-20.