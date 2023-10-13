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Madarator
MW: "Ракеты-коршуны" Р-37М истребителя Су-57 ставят его на ступеньку выше зарубежных аналогов
Дальнобойность крылатых охотников ВКС РФ в 2 раза превосходит китайские и американские образцы

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   Пока важнейший ближневосточный союзник США Израиль продолжает наносить массированные удары абсолютно неизбирательными авиационными боеприпасами эпохи войны в Корее и во Вьетнаме по плотно расположенным жилым кварталам в палестинской Газе, американское специализированное издание восхищается "портативными коршунами" в виде дальнобойных ракет Р-37М истребителя Су-57, превосходящего зарубежные аналоги по ударной мощи. Причем по утверждению Military Watch, степень превосходства российского самолета 5-го поколения выше на порядки.


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Источник фото: peakpx.com


   Как заметили обозреватели издания, Су-57 в отличие от самолетов nextgen остального мира, участвовали и продолжают использоваться в конфликте высокой интенсивности, в том числе и в воздушных боях против самолетов противника. Причем свое преимущество они получают и благодаря особому арсеналу, делающему тяжелый ударный борт "доминатором" на поле боя.  


Р-37М. Источник фото: ria.ru


   Особого комплимента удостоились крылатые ракеты Р-37М класса "воздух-воздух", ставшие той самой "неотвратимостью судьбы" для украинской авиации в небе спецоперации. И действительно, дальнобойность российской разработки позволяет ей пролететь в 2 раза большее расстояние, чем "аналогичные" китайские и американские образцы.


Кинжал на МиГ-31К. Источник фото: ntv.ru


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    Между тем огневая мощь российского ударного истребителя только этими ракетами не ограничена. Передовая "Сушка" располагает целым арсеналом хищных ракет класса "воздух-поверхность". Причем в самом ближайшем времени Су-57 должен получить самого настоящего "Орлана-белохвоста" из мира ракетного оружия - тот самый авиационный комплекс 9-А-7660, он же гиперзвуковой "Кинжал".

#вкс рф #су-57 #р-37м #самолеты 5-го поколения
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