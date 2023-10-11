Сеул опасается использования тактики ХАМАС в исполнении спецназа Пхеньяна

И смех и грех: чиновники Южной Кореи под предлогом палестино-израильского конфликта "увидели" шанс напасть на свою страну в исполнении КНДР. Причем последняя совершит агрессию по лекалам атаки ХАМАС на территорию Израиля. Об этом прямо сказал министр обороны Сеула Син Вон Сик. Но для того чтобы это не случилось, нужно поставить на паузу так называемое межкорейское соглашение от 2018 года, как раз-таки и созданного для снижения внешнеполитического трения между странами-соседками. Но с другой стороны по мнению южнокорейского министра, из-за этого договора военнослужащие его государства не могут следить за бойцами по ту сторону границы.





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Источник фото: tourprom.ru







Из этого следует простой вывод (как считает Вон Сик), что лишь использование авиационных бортов и различных БПЛА может уберечь государство от нападения сопредельной стороны. И всему этому мешают так называемые бесполетные зоны, или зоны свободные от разведывательных кораблей и иных средств контроля, считает высокопоставленный функционер.

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И всё что может сделать лучшего для своих граждан заботливый чиновник южнокорейского министерства обороны, то это добиваться всеми возможными способами добиться отмены межправительственного договора.