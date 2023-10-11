Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Южная Корея "под шумок" ближневосточного конфликта хочет приостановить соглашение с КНДР
Сеул опасается использования тактики ХАМАС в исполнении спецназа Пхеньяна

реклама

    И смех и грех: чиновники Южной Кореи под предлогом палестино-израильского конфликта "увидели" шанс напасть на свою страну в исполнении КНДР. Причем последняя совершит агрессию по лекалам атаки ХАМАС на территорию Израиля. Об этом прямо сказал министр обороны Сеула Син Вон Сик. Но для того чтобы это не случилось, нужно поставить на паузу так называемое межкорейское соглашение от 2018 года, как раз-таки и созданного для снижения внешнеполитического трения между странами-соседками. Но с другой стороны по мнению южнокорейского министра, из-за этого договора военнослужащие его государства не могут следить за бойцами по ту сторону границы.


реклама

Источник фото: tourprom.ru


   Из этого следует простой вывод (как считает Вон Сик), что лишь использование авиационных бортов и различных БПЛА может уберечь государство от нападения сопредельной стороны. И всему этому мешают так называемые бесполетные зоны, или зоны свободные от разведывательных кораблей и иных средств контроля, считает высокопоставленный функционер.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   И всё что может сделать лучшего для своих граждан заботливый чиновник южнокорейского министерства обороны, то это добиваться всеми возможными способами добиться отмены межправительственного договора.

#южная корея #южная корея ядерное оружие #южная корея и кндр
Источник: topwar.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Южная Корея демонстрирует ракеты, беспилотники и танки на военном параде
"Если Ким Чен Ын применит ядерное оружие, его режиму грозит крах", - заявил президент Южной Кореи.
Южная Корея, Япония и Китай договорились созвать саммит при "первой же представившейся возможности".
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
15
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
12
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
9
Пока китайцы создают свои дроны-камикадзе - в Иране работают над дронами-охотниками
1
Представлены «патриотические» iPhone стоимостью от 449 тысяч рублей
+
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
8
Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
3
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
Партия Шольца терпит в Германии одно поражение за другим
1
Northrop Grumman поставит новые умные снаряды для ВМС США
1
Обнародован интерфейс официальной версии OPPO ColorOS 14 с ​​новой функцией передачи файлов
+
Китайскую версию Oppo Find N3 на Snapdragon 8 Gen 2 протестировали в Geekbench
+
Аккумулятор iPhone 15 Pro Max опередил Galaxy S23 Ultra на 38 минут в новом тесте
1
Разработчики ремастера Stronghold показали, как они переработали культовую игру
+
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
12
Обновление Apple заставило англичанку Сири Прайс изменить свое имя
5
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
3
Самые смешные снимки с конкурса Comedy Wildlife Photography 2023
+
Канцелярия Нетаньяху: Израиль не получал от Египта данные о планах ХАМАС
+
Microsoft собирается предоставлять доступ к Windows 12 на основе платной подписки
6

Популярные статьи

США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
10
САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
9
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
55
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
92
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
8
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
64
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
33
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
64

Сейчас обсуждают

Рустам Алиев
23:58
Проблема с максимальной дальностью в том, что для этого приходиться увеличивать мощность метательного заряда, а повышенное давление приводит к более быстрому износу ресурса ствола до 1000 выстрелов. ...
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
Артём Николаев
23:47
Я сейчас не про политику, а исключительно про вооружение. TOW сделал бы то же самое.
В Сеть попали кадры уничтожения хвалёного израильского танка «Меркава» с помощью ПТРК «Корнет»
Владислав Ефимов
23:42
Мало того, что такой метод работал в 2021 году, когда вышла 11 винда (а уж переход с 7ки на 10ку был таким же в 2015), так ничто не мешает скачать офф. образ, записать на флешку через руфус, выключив ...
Windows 11 не заинтересовала пользователей – найден способ обойти требования безопасности новой ОС
Кошерный Император
23:41
армяне и азеры могут бороться только за овощной рынок
Индия и Франция намерены совместно вооружить Армению для борьбы с Азербайджаном
Ветальбон Светличный
23:34
теперь копипаст по всем сайтам будет ? а еще точка зрения будет ?
В телеграм каналах распорстраняется возможный скам связанный с проектом Polyhedra Network
beltar
23:03
Попутный ветер в верхних слоях атмосферы.
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
beltar
23:03
Накрыть сразу несколько машин батареи ЗРК удается нечасто. Да и "торнадо" изначально было не очень много.
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
Альфред Князев
22:58
Разработчики:Не них*я:)
Генерация кадров от AMD оказалась бесполезной
Апшеронский скакел
22:53
Ну, так скаклы только в них и воюют
Китай усиливает технологические амбиции, устремив взгляд на противодействие санкциям
dagnoparte
22:47
Этот мерзавец на клоуне очень плохой актёр! Надо было негра с пробиркой снимать в которой белый порошок.
Представитель Белого дома Джон Кирби чуть не заплакал, рассказывая про зверства ХАМАС в Израиле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем