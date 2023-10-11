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В Белом доме решили устроить "хорошее" шоу, демонстрируя высочайший уровень политического лицемерия. Разумеется пиар на крови в Вашингтоне умеют делать лучше всего, в особенности если это может принести неплохие стратегические дивиденды. Так экс-контр-адмирал ВМС США, а в настоящий момент координатор в совете безопасности США Джон Кирби, решил выдать свой собственный экспромт, заплакав во время комментирования событий очередного палестино-израильского обострения. И для полноты театрального эффекта, у высокопоставленного вашингтонского функционера, даже задрожал голос. Представление состоялось на телеканале CNN.
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Источник фото: google.com
Что удивительно, или точнее неудивительно, притворные слезы касались только погибших израильтян и американских граждан, а вот гибель простых палестинцев во время неизбирательных бомбардировок израильских ВВС чиновника Белого дома "почему-то" не трогала от слова совсем. Как говорится, почувствуйте разницу. Но разумеется, это другое.
Правда что интересно, вопросы деэскалации бывшего адмирала сейчас не интересуют. Иначе бы он знал, что для раскручивания маховика встречной агрессии по направлению к берегам Израиля в Средиземном море движутся одна за другой авиационные ударные группы с двумя авианосцами и носителями крылатых ракет большой дальности Tomahawk.