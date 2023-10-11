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Madarator
Кирби прослезился, комментируя нападение ХАМАС на Израиль
Как говорится, плохой актер, но "хороший" координатор в совете безопасности США

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   В Белом доме решили устроить "хорошее" шоу, демонстрируя высочайший уровень политического лицемерия. Разумеется пиар на крови в Вашингтоне умеют делать лучше всего, в особенности если это может принести неплохие стратегические дивиденды. Так экс-контр-адмирал ВМС США, а в настоящий момент координатор в совете безопасности США Джон Кирби, решил выдать свой собственный экспромт, заплакав во время комментирования событий очередного палестино-израильского обострения. И для полноты театрального эффекта, у высокопоставленного вашингтонского функционера, даже задрожал голос. Представление состоялось на телеканале CNN.


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Источник фото: google.com


   Что удивительно, или точнее неудивительно, притворные слезы касались только погибших израильтян и американских граждан, а вот гибель простых палестинцев во время неизбирательных бомбардировок израильских ВВС чиновника Белого дома "почему-то" не трогала от слова совсем. Как говорится, почувствуйте разницу. Но разумеется, это другое.



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   Правда что интересно, вопросы деэскалации бывшего адмирала сейчас не интересуют. Иначе бы он знал, что для раскручивания маховика встречной агрессии по направлению к берегам Израиля в Средиземном море движутся одна за другой авиационные ударные группы с двумя авианосцами и носителями крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

#хамас #палестино-израильский конфликт #джон кирби
Источник: topwar.ru
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