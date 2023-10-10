Но почему-то "Патриоты", охраняющие Польшу, по-прежнему самые лучшие в мире ПВО

Пока в зоне проведения российской спецоперации силы ВС РФ переходят в огневое наступление в районе Авдеевки и обходят украинские позиции с флангов, в польском Генштабе есть свои "потери": глава оного Раймунд Анджейчак и оперативный командующий ВС Польши синхронно решили уйти в отставку. Эти известия были получены ТАСС из польских масс-медиа.



Публично почему такие высокопоставленные военные функционеры решили покинуть оборонное ведомство польской республики - не сообщается, ведь сейчас не самое лучшее время для громких отставок в Варшаве из-за желания последней стать одной из самых больших и наиболее оснащенных армий Европы.





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На все вопросы по теме пресс-служба оперативного командования ВС Польши заявляет стандартную формулу про "уйти в отставку имеет право каждый военнослужащий", но неофициально почему произошел самый многозвездный генералопад сообщили тамошние журналисты.

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По мнению глубоко осведомленных варшавских корреспондентов, две звонкие отставки связаны с прошлогодним случаем, когда в декабре 2022 года неидентифицированная ракета класса "воздух - земля" незамеченная хвалеными американскими ЗРК MIM-104 Patriot, пересекла воздушное пространство Польши и упала после истощения своих топливных баков вблизи города Быдгощ. Ряд польских СМИ опрометчиво назвал эту ракету "российской". Но в ходе закрытого расследования оказалось, что это сбившийся с курса украинский реактивный снаряд. Но дабы не "клеветать" на бдящее ПВО не только Польши, но и сил НАТО, виновных в инциденте, отставку решили отложить на год.