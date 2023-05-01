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В Польше обнаружили фрагменты крылатой ракеты Х-55, обошедшей ПВО и способной быть носителем ЯО
Пока польские власти никак не комментируют находку и сохраняют молчание
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   5 дней назад в северной части Польши в 15 км вблизи от города Быдгощ обнаружили воронку, образовавшуюся предположительно от стратегической крылатой ракеты Х-55, работающей в диапазоне "воздух-земля". Место куда "прилетело", находится практически в 500 км от Украины и в 250 км от Калининградской области России. Официальная Варшава пока никак не комментирует ЧП.

   Между тем причины для "театральной паузы" есть: Польша славится русофобскими выпадами, но одно дело когда "сказал и все забыли разговор", а тут реальный случай, про который говорят: или делай что-то, или замолчи. Вот власти польской республики и не начинают. Да и к тому же как быть с ракетой, которая несмотря на хвалёные границы НАТО, просто взяла и прошмыгнула через них незамеченной. 

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Источник фото: militaryrussia.ru


   В стандартном оснащении Х-55 имеют ядерную боевую часть, с которой способны пролететь расстояние в 2500 километров. А во время российской спецоперации на Украине такие крылатые ракеты используются в качестве мишеней для обнаружения и засветки ПВО ВСУ. Просто вместо ядерного заряда устанавливаются имитаторы.


Источник фото: topcor.ru

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   По мнению западных специалистов, упавшая ракета была выпущена 16 декабря прошлого года в направлении Киева российской стратегической авиацией, базирующиеся в Смоленске. Но ракета решила изменить курс и "залетела" в Польшу. Спокойно пересёкши Белоруссию, она долетела до Польши и упала из-за пустых баков.
   Сразу после обнаружения воронки от ракеты эксперты обратились к польским чиновникам с требованием разъяснить как такое стало возможным с таким "всесильным" ПВО, не способным обеспечить защиту Европе. А ведь Россия могла выпустить больше одной ракеты, и оснащённых не имитаторами, а полноценной ядерной БЧ.

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#ракета х-55 #х-55
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