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Польские власти утверждают что обнаружили фрагменты ракеты Х-55, имеющей российское происхождение
Местное радио считает что у города упала ракета Х-55, способная нести ядерный заряд
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   Неизвестные фрагменты, обнаруженные в лесном массиве рядом с городом Быдгощ, наиболее вероятно принадлежат крылатой ракете X-55 российского производства. Так утверждают работники местной радиостанции в Польше. В публикации польского радио RMF FM утверждается, что правильно идентифицировать обломки от ракеты помогли в местном техническом институте ВВС на основе специального заключения.

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   Крылатая ракета Х-55 была обнаружена в Замостье рядом с населённым пунктом Быдгощ. Согласно неофициальному расследованию, проведённому журналистами с радио, именно такая принадлежность воздушного снаряда указана в выводах предварительного этапа, проведённых специализированным институтом для польской прокуратуры. 

   Немногим ранее было сообщено, что на осколки ракеты в несколько сот сантиметров наткнулся случайный посетитель местного леса.


Источник фото: naked-science.ru


   По определённым косвенным признакам авторы публикации соглашаются с тем, что ракета прибыла в место падения с восточного направления, где "располагается" Беларусь. Известно что подобных ракет нет на вооружении польской армии. 

   Так же сотрудники RMF FM выдвинули версию, согласно которой ракета была запущена с самолёта ВКС РФ Су-34, относящегося к классу так называемых фронтовых бомбардировщиков, база оных расположена на территории соседней Белоруссии.

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   Х-55 относится к классу стратегических крылатых ракет, способных нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

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#х-55 #быдгощ #замостье
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