Так договориться можно, что в средние века "музыканты" и часовню развалили

Согласно публикации украинского журналиста Дмитрия Гордона, инструкторы "Вагнера" занимались подготовкой бойцов ХАМАС, в том числе те целенаправленно натаскивали их на штурм небольших фортов и укреплений, итогом тренингов и должны были стать атаки на Израиль. Расследователь с двумя гражданствами, а то и тремя, утверждает, что секретная информация о непосредственном участии бойцов известного теперь на весь мир ЧВК была добыта в ходе оперативных мероприятий, благодаря непосредственному участию Сил спецопераций ВСУ. И помимо собственно штурмов укрепленных блокпостов, а то и целых военных баз, "музыканты" научили членов ХАМАС и использованию малоразмерных БПЛА для сброса кумулятивных и иных ударных зарядов на тяжелобронированную бронетехнику ЦАХАЛ. Одним из таких боеприпасов и был уничтожен в скоротечном бою "самый лучший танк в мире" израильский Merkava MK4.





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Источник фото: Телеграм







В качестве "доказательства", украинские эксперты в беседе с Гордоном привели аргумент, что только россияне, якобы союзничающие с ХАМАС, обладают обширным опытом боевого применения БПЛА, атакующих не на манер дронов-камикадзе, а как многоразовый мобильный "бомбардировщик". А непосредственная передача опыта была осуществлена во время частых командировок ЧВК "Вагнер" в Африку.





Источник фото: ТГ-канал Рыбарь





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Разумеется, Дмитрия Гордона можно "понять": каким ещё образом можно скрыть тот факт, что большое количество атаковавших израильские блок-посты и КПП активистов ХАМАС были вооружены западным оружием, в изобилии своем продаваемом на мировом черном рынке, который получил его непосредственно от украинских военных, не гнушавшихся продавать западную военную помощь. Благо на одном из видео палестинец прямо благодарит Украину за продажу гранатометов NLAW, винтовок M4 и пулеметов M60 местным повстанцам.