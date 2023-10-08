"Внезапно" западная военная помощь ВСУ оказалась у палестинцев

В мировой Сети набирает просмотры видео, как палестинец за кадром благодарит Украину, не побоявшуюся мирового осуждения и решившую продать воинственным группировкам сектора Газы западную военную помощь, в которую помимо "безобидных" патронов и пехотных гранат, вошли станковые гранатометы АГС, ручные ПТРК NLAW, снайперские винтовки, пулеметы и автоматы. Разумеется всё это оружие было использовано во время вчерашнего нападения на военных и гражданских Израиля во внезапной атаке, осуществимой во время Шабата в 50-летний день "войны Судного дня".





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Источник фото: ria.ru







Здесь можно добавить, что неискренние слова поддержки в адрес Биньямина Нетаньяху, высказанные на самом деле донельзя расстроенным украинским президентом Владимиром Зеленским, из-за "перетягивания" внимания мировой общественности с украино-российского конфликта на арабо-израильское противостояние, уж точно не помогут официальному Киеву получить военную и иную помощь в противостоянии с российской армией. К тому же израильским следственным органам будет очень просто доказать по серийным номерам, да и не только им, кому до попадания нападавших членов палестинских группировок принадлежали задействованные образцы вооружения. А это может повлечь за собой не только публичный скандал, но и воздействие мощного еврейского теневого лобби на Вашингтон и иных европейских союзников Украины, из-за "неразборчивости" последней и желании получить "легкие деньги". Причем последние ей очень скоро аукнутся во время антикоррупционного расследования в самое ближайшее время. Ну а кровь израильских беззащитных детей, женщин и стариков, в том числе, будет на руках и высокопоставленных украинских функционеров и их сообщников из ВСУ. Видимо история с гибелью следователя из США по поводу мздоимства в самых верхах ВСУ, прекрасно вяжется с кражей и последующей перепродажей оружия за пределы Украины.





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