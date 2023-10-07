Если израильтяне не отобьют танк в 24 часа, то на 100% он пойдет на "реэкспорт" в Иран

Сегодняшние события для израильской военно-политического истеблишмента еврейского государства стали самым трудным испытанием за последние годы. Стоит только вдуматься: к вечеру субботы число погибших со стороны граждан Израиля составило по меньшей мере 100 человек, погибших палестинцев оказалось не менее 200-х; очень многие еврейские жители были угнаны на территории Сектора Газа. И процессы по деэскалации очень далеки и не просматриваются на горизонте.





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Меркава Mk.4M с тактическим символом "V". Источник фото: commons.wikimedia.org





А между тем мировая паутина переполнена кадрами 18+, где кадровые военные официального Иерусалима застигнуты врасплох, и в лучшем случае они или тяжело ранены, или пленены. И сутки назад вряд ли кто мог такое представить, при якобы тотальном превосходстве армии, чьё содержание целиком и полностью ложится на плечи США, где Вашингтон является первейшим и самым главным союзником, о чем Украине остается только тяжко вздыхать и завидовать. Тем больнее уроки для всевозможных "экспертов" и "специалистов" с берегов Иордана, возомнивших о себе невесть что, и вздумавших учить "воевать" ВС РФ, когда сегодняшним днем оказались не способны противостоять парамилитаристским формированиям Палестины, натурально на мопедах и дельтапланах захвативших военную базу с танками и тяжелой бронетехникой.





У ХАМАС "украинская тактика" прорывов на джипах. Место действия - город Сдерот. Источник фото: Телеграм







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А между тем в соцсетях циркулируют не один ролик и не два, как признанный самым лучшим танком в мире по версии американского военно-аналитического агентства Forecast International тяжелый ОБТ Merkava-4, был выведен из строя умелым сбросом с квадрокоптера кумулятивным зарядом в область баков с топливом. А другие экземпляры были захвачены в исправном состоянии с пленением израильских танкистов. И тут стоит сделать отступление: захват Меркав был очень давно и больно ударил по репутации армейских подразделений израильского государства.