Политические амбиции наследницы немецкого дворянского рода могут привести к краху ЕС

Пока в Швейцарии местные власти готовы доплачивать украинским беженцам в желании простимулировать у последних скорейшее желание вернуться в чертоги родной Украины, а в Словакии на парламентских выборах одержала победу партия "Курс - социальная демократия", а её лидер пообещал прекратить всяческую поддержку ВСУ во избежание втягивания его родной страны в вооруженный конфликт, европейская бюрократия конфликтует во имя поддержки официального Киева. Так по сообщению известной Spiegel Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен повздорили из-за уровня поддержки восточноевропейской республики, заочно пикируя за власть в структурах ЕС.

Между тем в своей беседе с журналистами издания Мишель подверг критике мечты и чаяния дер Ляйен, касающиеся внешней политики. Первый от лица Еврокомиссии заявил, что гнев одного из управляющих органов ЕС вызван необдуманными и поспешными заявлениями по поводу потенциально скорого будущего Украины в составе объединённой Европы.

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Между тем по сообщениям немецкого масс-медиа, ушедший год отметился подковерной борьбой между руководителем ЕК и председателем Евросовета. А уже год текущий заставил всё это вылезти "на поверхность" и забурлить, пишут в издании.

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Совсем недавно фон дер Ляйен рассказала о своем большом желании запустить процедуру расширения ЕС. Что интересно, в текущей ситуации дружному сообществу европейских стран нужно думать не о росте "вширь", а хотя бы о сохранении все ухудшающегося благосостояния "коренных жителей", которые из-за необдуманной политики руководства ЕС, следующего слепо в фарватере политики Вашингтона, вовсе забывает о своих интересах.