Экономика должна быть экономной или кто-то не хочет работать

В Швейцарии будут рады, если украинские беженцы захотят вернуться домой. Для этого чиновники альпийской республики готовы оказать финансовую помощь изъявившим желание покинуть чертоги радужных земель во исполнении своей мечты вернуться на Украину.

По сообщению местной Swissinfo, благодаря изменению так называемого статуса S, иначе статуса временной защиты, не менее 70 тыс. жителей восточноевропейского государства смогут вернуться на родину галушек и соловьиных трелей. Сам же статус помощи должен быть "закрыт" к 2024 или 2025 годам.

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Монте-Сан-Сальваторе. Источник фото: google.com







Никаких социологических или иных исследований не проводилось, но по мнению правительственных функционеров, уехать с гостеприимной Швейцарии захотят больше 3\4 всех перебравшихся в неё переселенцев с Украины, а если быть точным, то около 80%. Для ускорения процедуры богатая страна не пожалеет выделить на каждого такого добровольца от одной тысячи до четырех тысяч долларов. Размер выплат регулируется временем перемещения: видимо чем раньше захочет гражданин Украины убыть, тем больше получит.

Если же беженец не захочет уезжать, то после истечения пятилетнего срока он может претендовать на получение "разрешения B", благодаря которому в государстве сыра и гор можно остаться ещё на 5 лет.

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Неизвестно откуда такой оптимизм у швейцарских властей, но вряд ли проживающие в одной из самых высоких по уровню жизни стран украинцы захотят возвращаться в одну из самых коррумпированных и беднейших стран на планете, где их никто не будет обеспечивать и помогать, как это делают в высокогорной республике.