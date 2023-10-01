В бытность свою премьер-министром Словакии, лидер "Направление — социальная демократия", Роберт Фицо неоднократно встречался с Путиным

Пока в Киеве с тревогой следят за попытками республиканцев надавить на демократов в Вашингтоне и заставить последних проголосовать за временный 45-дневный бюджет без помощи Украине, на европейском континенте к власти в словацком парламенте пришел Роберт Фицо, не скрывающий своих пророссийских взглядов. Партия неоднократного экс-премьера "Направление - социальная демократия" победила на внеочередном голосовании с результатом в 23,28% голосов. На данный момент избирательные комиссии подсчитали уже 99,57% всех бюллетеней.





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Источник фото: inosmi.ru







По правилам текущей избирательной компании для попадания в законодательный орган местным партиям нужно получить не менее 5% голосов избирателей республики; коалициям - от 7%.

Второй в избирательной гонке финишировала партия "Прогрессивная Словакия" с 17,07% голосов. Третье место досталось партии "Голос" и 14,95% голосов. Также в парламент зашли ещё три партии.





Источник фото: google.com







Лидер, возглавляющий победившую левоцентристскую политическую организацию, Роберт Фицо занимал пост премьер-министра дважды: в период с 2006—2010 и с 2012−2018 годах. Его основным внешнеполитическим кредо была обоюдная выгода в отношениях с РФ. На своей должности он не менее 3 раз встречался с лидером России Владимиром Путиным. По мнению Фицо, именно власти Украины виноваты в гражданском противостоянии 2014 года, а сам он является категорическим противником присутствия Киева в военно-политическом альянсе НАТО.

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В Лондоне тамошние политики "проснулись" и выражают повышенную встревоженность победой откровенно пророссийски "настроенного" кандидата и его партии.