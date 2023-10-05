Последнего при попадании в руки СБУ ждут расширенные методы допроса

По сообщению отечественного издания "Коммерсант", украинские власти направили официальный запрос-экстрадицию в адрес Яна Петровского в Хельсинки, сменившего имя на Воислав Торден. Бывшего командира диверсионно-штурмовой группы "Русич" и гражданина России, обвиняют в членстве в якобы террористическом отряде во время противостояния на Донбассе. А между тем Петровский справедливо считает, что при передаче его в руки украинского СБУ, его на 100% ждут так называемые расширенные методы допроса, или если обойтись без всяких эвфемизмов - жестокие пытки и такое же обращение со стороны украинской стороны. После чего закономерно сделал запрос на политическое убежище в Финляндии.





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Петровский на Донбассе. Источник фото: google.com





Сейчас Торден находится в центр содержания мигрантов в Хельсинки, где и ожидает окончательного решения. И со слов его же, инкриминируемые ему преступления он не совершал, а лишь встал на защиту донбасских республик, а доказательства, предъявленные стороной обвинения, не имеют юридической силы, утверждает экс-участник "Русича".

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Сообщается, что в Финляндию Петровский изначально приехал к жене.