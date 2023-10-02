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Madarator
Чехия стала второй после Германии страной, где конфисковали автомобиль с российскими номерами
Вот и едь после этого в отпуск в Европу

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   Пока химическая промышленность Германии начинает изнывать без дешевых энергоносителей из России, в частности, природного газа, её страна-соседка Чехия стала второй после ФРГ, решившая конфисковать личные авто с российской регистрацией. О первом таком случае в республике написали "Известия", в качестве источника указавшие депутата бундестага ФРГ.

   Так, народный избранник из партии "Альтернатива для Германии" отправил депутатский запрос в федеральное правительство и узнал о фактах изъятия гражданских автомобилей у людей, имеющих гражданство РФ.

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Автомобили на улице Праги. Источник фото: auto.onliner.by


   Так, по ходу запроса были доведены сведения от немецкого министерства финансов, что и в Чехии есть результат с одним конфискованным личным средством передвижения. Пока дополнительных сведений нет, но в некоторых странах Европейского Союза, таких как Польша, Хорватия и Франция могут перейти от слов к делу и заблокировать въезд автомобилей "на российских номерах".

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    В соседней с Санкт-Петербургом Финляндией подобная мера начнет действовать уже весной 2024 года и так же коснется отечественных гражданских автомобилей.

#чехия #конфискация российских автомобителей
Источник: rg.ru
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