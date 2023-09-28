Взрывной эквивалент такого термоядерного заряда составил от 1 до 5 килотонн в тротиловой мере

Мини-бомба с термоядерной начинкой могла стать причиной взрывов на Северных потоках в сентябре 2022 года, уверен физик Ханс-Бенджамин Браун, поделившийся своими мыслями по поводу атаки на подводный газопровод прошлой осенью с Sputnik France.

Свои выводы Браун "интерполирует" через данные сейсмологических наблюдений, полученных в момент подрывов обеих газовых ниток. Согласно предположению ученого, для создания такой ударной волны, "вывернувшей" массивные трубы в защитной бетонной коробке, потребовалось взрывное устройство, эквивалентное мощности от 1 до 5 килотонн в тротиловой "мере".

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Воздушное "пятно" на месте подрыва одного из "Северных потоков". Источник фото: ria.ru







Некоторые масс-медиа сделали важное уточнение, что как считалось ранее, в месте подрывов "Северного потока" и "Северного потока - 2", случилось не два взрыва, а в два раза больше. Немногим позже ученые-сейсмологисты опубликовали уточненные данные, где по их утверждению самый первый подрыв произошел в 02:03:24. Потом последовала относительно большая пауза, когда второй взрыв всколыхнул монолитную водную поверхность в 19:03:50. Спустя секунды последовали третий взрыв в 19:10:50 и четвертый в 19:19:50.





Сеймур Херш. Источник фото: google.com







На текущий момент оба газопровода значительно разрушены и не функционируют на радость Америке и Украине, и вопреки желаниям Германии, чья химическая промышленность из-за этого терпит экономический крах.

А тем временем лауреат самой престижной среди журналистов Пулитцеровской премии Сеймур Херш на 100% уверен, что в диверсии на "Северных потоках" виноваты спецслужбы Вашингтона и Осло и привел аргументы.

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А вот в The New York Times считают, что подрыв устроили "украинские диверсанты".