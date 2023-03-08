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Как в хорошей театральной пьесе, сегодня всё стало "вверх дном": и это не история про - "Люк, я твой отец", а про новые разведывательные данные, согласно которым американская The New York Times предполагает, что взрывы на "Северных потоках" устроила проукраинская группировка.

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Водяная воронка на месте подрыва "Северных потоков". Источник фото: seymourhersh.substack.com





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Также источники газеты в курсе, что официальные власти Украины отрицают на 100% свое участие в подрывах газопроводов и утверждают о своей полной непричастности к инциденту, оставившему Германию без выгодных контрактов и грозящей в среднесрочной перспективе остаться без энергоемкой промышленности, но предоставленные разведданные совершенно "не лгут". Информированные собеседники издания сообщают, что акты диверсии совершены пока что неопознанной проукраинской группировкой, и внимание, в состав группы входили как граждане Украины, что совсем не удивительно, так и граждане России. И да, в неназванной "группировке" - совсем нет граждан Великобритании и США.





Источник фото: grodno24.com

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А теперь детали истории с подрывами. Взрывчатое вещество было помещено в район труб опытными водолазами, причем последние нигде "не засветились" как участники военных групп или разведывательных структур. Но исключать специальную подготовку водолазов-диверсантов нельзя, подтвердил собеседник американской газеты.

А тем временем американские чиновники в очень высоком ранге и с большим политическим весом утверждают, что улики причастности России к атакам на газопроводы найти не удалось. Ещё бы: лишать себя стабильного дохода от долговременных контрактов, толком не окупив потраченные усилия - это "что-то". В железной логике официальным лицам с американской пропиской не откажешь.

А вот теперь поговорим о "кривотолках" в европейских и американских разведывательных структурах, которые до сих пор не могут уцепиться "за ниточку", способную хоть как-то начать серьезное расследование, "кто же это всё сделал" - как сказал бы хорошо известный Людвиг Аристархович.

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Но дальше расследование уже стало более-менее прямолинейно выходить на прямую дорожку логики: вы удивитесь, но оказывается, предположение о причастности к взрывам Украины в любых "ипостасях", может резко обрушить и так совершенно неидеальные отношения между Германией и Украиной, придав резкого "веса" противникам поддержки восточноевропейской республики.





Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Источник фото: radiosputnik.ria.ru





Продолжил мягко "подыгрывать" New York Times и представитель ЦРУ, отказавшийся дать хоть какой-нибудь комментарий газете по теме. Другой высокий чиновник из стана Совета национальной безопасности США направил журналистов, возжелавших получить хоть крупицы властных слов по инциденту "в руки" европейских бюрократов, неустанно ведущих резонансное расследование.

Напомню, взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" случились в конце сентября прошлого года. Оператор газопроводов Nord Stream AG высказался о невообразимых разрушениях подводной конструкции. Президент РФ Владимир Путин возложил всю ответственность на "англосаксов", потому что последним любое нарушение нормальной работы "Потоков" крайне выгодно. И с этим не поспоришь - выгодно ой как: особенно когда твой сжиженный газ продаётся втридорога. Макрон не даст соврать...





Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден рядом с Белым домом. Источник фото: ria.ru





В Европе якобы тоже не сидят сложа руки: расследованием на европейском континенте занимается "союз", состоящий из Германии, Дании и Швеции, так как именно в международных водах этих стран и произошёл резонансный случай. И в лучших традициях, пострадавшую сторону не допустили до расследования. В роли последней выступает Россия по озвученным выше причинам.

Месяц назад известный американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии и других почётных наград из мира журналистики Сеймур Херш выложил в сеть расследование, согласно которому со ссылками на неназванные источники (по понятным причинам) утверждалось, что уничтожение подводной инфраструктуры выполнили американские водолазы при активном участии близлежащей Норвегии. После публикации тотчас ставшим резонансного расследования, во властных кабинетах Белого дома и Пентагона всячески открестились от какого-либо участия США в инциденте.





Источник фото: rg.ru





"РИА новости" связались после публикации "новых разведданных" с автором февральского расследования Сеймуром Хершем, который только рассмеялся, услышав новую версию об участии некой проукраинской группы к подрывам Северных потоков, но от комментариев по существу отказался.

Коротко о самих путепроводах

"Северный поток" за номером один начал свою работу более 10 лет назад в 2011 году, полная рабочая мощность объекта составляет 55 млрд куб. м газа в год. Прокачка газа с лета 2022 года медленно, но уверено сокращалась. Газовый гигант России "Газпром" пояснял причины сокращений прокачки ухудшением технического состояния газовых турбин, обслуживанием которых занимался немецкий Siemens. В августе минувшего года газопровод полностью "встал".

"Северный поток-2", состоящий из двух ниток, мог передавать по трубам те же 55 млрд куб. м газа в год. Несмотря на санкции от США, проект с опозданиями, но был достроен. И практически готов был к своей работе перед моментом со взрывами.





Карта Северных потоков. Источник фото: hockeyreview.ru



Источники:

https://www.nytimes.com/2023/03/07/us/politics/nord-stream-pipeline-sabotage-ukraine.html?searchResultPosition=1 https://ria.ru/20230307/ataka-1856499994.html https://www.vedomosti.ru/politics/news/2023/03/07/965644-hersh-anonsiroval-novoe-rassledovanie https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream https://forpost-sevastopol.ru/newsfull/288879/sovetnik-zelenskogo-mihail-podolyak-otritsaet-prichastnost-ukrainy-k-podryvam-severnyh-potokov.html