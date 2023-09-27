А в общей сложности украинская армия за первый месяц осени потеряла 2,7 тыс. единиц вооружения и военной техники

Первый месяц осени добавил в копилку больших воинских потерь украинской армии новые значимые цифры. Так продолжающееся южное контрнаступление ВСУ "прибавило" 17 тыс. раненых и погибших, рассказал глава МО РФ Сергей Шойгу. По словам генерала армии, украинский Генштаб потерял в боях 2,7 тыс. единиц вооружения и военной техники. Сюда включены уничтоженные германские Leopard в двух экземплярах и один ОБТ британского производства - Challenger. Не обошли потери и американские гусеничные бронемашины: сгорело, подорвалось на минах или пострадало от точных попаданий российской артиллерии и дронов-камикадзе по меньшей мере 7 БМП Bradley.





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Источник фото: ria.ru







Что касаемо самоходной и "стационарной" артиллерии, то и тут цифры далеко не жизнеутверждающие для иностранных военных советников Киева: 77 уничтоженных американских артиллерийских систем М777, разбиты 51 САУ, переданные целым рядом стран Киеву, таких как Германии, Польши, Франции и тех же США.

А тем временем на купянском направлении российские 25-я и 138-я бригады расширили так называемую зону контроля рядом с Синьковкой и Петропавловкой.





На Купянском направлении. Источник фото: gazeta.ru





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Между тем со стороны России происходит стремительный рост как по количеству, так и по качеству производимого вооружения, где успешно модернизируются старые образцы и появляются новые решения. В первом случае можно вспомнить усовершенствованные сразу не нескольких уровнях ещё советские Т-72 и Т-80, а ко второму пункту можно отнести передовые ударные дроны "Ланцет", получившие увеличенную в 2 раза максимальную дальность полета.