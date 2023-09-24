Военная экономика явно не на стороне Киева

Несмотря на "закрытое небо" для российской авиации рядом с ЛБС, российские ударные дроны "Ланцет" так не думают, и хищными птицами прореживают и без того истончившиеся ряды западной бронетехники на передовой, делая тем самым успешность украинского контрнаступления сказочной мрией официального Киева.





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Источник фото: ria.ru







Так на свежих кадрах, опубликованных в мировой сети Интернет, "Иксы" значительно повредили два танка германского производства рядом с Купянском, информирует профильное издание Military Watch Magazine. Как пишут в газете, разрушенными ОБТ оказались Leopard 1, хотя российская сторона с таким же успехом может уничтожать и более современные версии этих танков, и лишний раз это демонстрирует на наглядном примере.





Уничтоженный танк ВСУ возле Новокатериновки. Источник фото: ria.ru







Западные страны передают украинскому Генштабу устаревшие Leopard 1 сотнями, былая модификация небезосновательно считается на текущий момент времени слишком уязвимой для целого спектра российского противотанкового вооружения. И о чем можно говорить, если от подобных атак нет спасения даже для куда более совершенных Challenger 2", констатируют в MWM.









А между тем уже на исходе зенитные противоракеты для советских комплексов ПВО и ЗРК, упрощая тем самым боевую работу прифронтовых версий "Ланцетов", способных в самой своей последней модификации "залетать на огонек" много дальше, чем считалось ранее, например в ходе таких рейдов уничтожая и без того дефицитную боевую авиацию сил ВВСУ, такую как МиГ-29.

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