Довершила разгром охота "Ланцетов"

Необоснованные мечты украинских специалистов о якобы "слепоте" российских сил в темное время суток и "непревзойденном" ночном зрении западной бронетехники, в частности немецких танков Leopard, были в очередной раз развеяны на поле боя в момент крайне неудачной попытки атаковать позиции ВС РФ с помощью якобы передовых образцов иностранного вооружения.

Так два германских ОБТ "Леопард" оказались потеряны в сражении у населенного пункта Стельмаховка в ЛНР. Причем в победе над якобы совершенными бронемашинами поучаствовали различные виды вооружения: от меткого огня артиллерии и до дрона-камикадзе "Ланцет". Не обошлось и до вполне курьезного сопротивления украинцам местного грунта, "не пожелавшего" выпускать попытавшийся оперативно отступить и застрявший после этого один из Леопардов. Подробности сражения рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии в беседе с РИА Новости.

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Источник фото: en.m.wikipedia.org







По плану ВСУ, "тихая украинская ночь" - идеальное время атаки на российские силы. Причем в качестве источников артиллерийского огня были выбраны Leopard с "превосходной" ночной оптикой и сверхточными орудиями. Но как оказалось, замечательные тепловизоры и приборы для ночной стрельбы есть и у российского оппонента, который дождавшись остановки украинской техники для совершения огневого поражения, совершил предупредительный в сторону танков ВСУ. Меткий выстрел российских артиллеристов выбил первую машину, разрушив гусеницу. Второй экипаж не стал испытывать судьбу и попытался пока есть возможность - отступить. Правда уехать далеко не удалось, рыхлая почва запорожской степи не очень-то благоприятна для тяжелых бронемашин. И даже 1500-сильный двигатель не смог помочь. Пришлось бросить драгоценный образец и пешим ходом добираться до своих незадачливому украинскому экипажу.





Источник фото: iz.ru







Командование ВСУ оказалось раздосадовано такой нелепой потерей и погнало два других танка на эвакуацию. Но "спасительная операция" окончилась безрезультатно: о выдвижении украинской группы российская сторона узнала заранее от разведывательного аппарата. Подпустив на удобные позиции для стрельбы РСЗО "Град", пришлось атакованному отряду спешно ретироваться, оставив на добивание "Ланцетам" два брошенных ранее Леопарда.





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