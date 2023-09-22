Хорошо хоть танки с асбестом не передали, как это сделала Великобритания

Украинский лидер вероятно остался раздосадован фактом мизерной помощи от США, где вместо помощи на 24 млрд. долларов, Владимиру Зеленскому выделили военной помощи на сумму 325 млн долларов, сообщают РИА Новости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что эта сумма включает два транша, где непосредственно 128 млн. долларов - это новая военная помощь, а 197 млн долларов - это "предыдущие" пакеты, не поступившие украинской армии вовремя.

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Источник фото: ria.ru







Но на этом печальные новости, пускай и поменьше, но всё-таки не закончились. С каждым новым месяцем и приближением очередных американских выборов президента, нарастает предвыборный накал страстей, а вместе с тем заканчивается "двухпартийная" поддержка официального Киева: так после разговоров с Зеленским, Кевин Маккарти, занимающий должность спикера палаты представителей, прямо заявил украинскому лидеру, что никто Банковой не обещал выделить огромные 24 млрд. долларов. Кроме того Зеленский оказался поставлен перед фактом, что ему не разрешено выступить в конгрессе, несмотря на то, что он уже ожидал своего выхода к народным избранникам.

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А для того, чтобы до Украины ещё лучше "дошли" изменения, в канун визита Зеленского было опубликовано большое расследование в Нью-Йорк Таймс об истинных виновниках трагедии в Константиновке, когда погибло 15 мирных жителей, атакованных сбившейся с курса украинской ракетой.