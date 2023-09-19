Из-за атаки зенитной ракеты, выпущенной из украинского ЗРК Бук, погибли 15 человек

Господин Владимир Зеленский вместо бурных оваций и триумфа получил самую настоящую черную метку в канун своей встречи с американским президентом Джо Байденом. Именно так прокомментировал глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов свежайшую публикацию издания New York Times о ракетном обстреле сил ВСУ по городу Константиновка в ДНР.





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Украинский ЗРК "Бук" на позиции второй батареи 223-го зенитно-ракетного полка ВФУ. Источник фото: russian.rt.com





Что интересно, как отмечает Рогов, статья вышла ровно в тот момент, когда президент Украины приехал в США. Материал в известной газете прямо пишет, что ракета, вызвавшая многочисленные жертвы в городе, была украинской и запущена посредством зенитного ракетного комплекса "Бук". Тогда отклонившийся от первоначальной траектории снаряд привел к гибели по меньшей мере 15 человек.





Материал с разоблачениями удара зенитной ракетой ВСУ по рынку в Константиновке. Источник фото: google.com







Иl как считает общественный деятель Запорожской области, выход этого свежего новостного материала далеко не случаен - ведь NYT является тем самым публичным официальным глашатаем Демократической партии, к числу членов которой и принадлежит нынешний глава Белого дома Джо Байден.

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Неизвестно, как обстоит дело с пониманием самых что ни на есть прямых намеков в офисе украинского президента, но при неблагополучном развитии событий, к Зеленскому на Западе легко могут привязать совершение преступлений против собственного народа, благо доказательства прекрасно представлены в сегодняшней публикации.