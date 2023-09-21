Старого пирата никто не хочет слушать

Резкими высказываниями о президенте России Владимире Путине отметился Канцлер Германии Олаф Шольц. Примеривший в недавнем прошлом роль "пирата" немецкий политик решил соответствовать новой для себя роли - роли яркого оратора. Причем сделал это на выступлении в здании ООН в Нью-Йорке, сообщает Die Welt.

Правитель ФРГ обвинил в страданиях Украины и даже всего мира хорошо говорящего по-немецки правителя России Владимира Путина. По словам Шольца, российская армия воплощает империалистический план по силовому поглощению соседнего независимого государства.

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Источник фото: ria.ru





Для исправления ситуации Владимир Путин "должен" соблюсти требование Генеральной Ассамблеи ООН и вывести ВС РФ с территории Украины.

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Что интересно, несмотря на царящие в зале "раскаты грома" от грозной речи немецкого канцлера, зал оказался практически пустым. То ли дело в этом "виноваты" позднее время выступления, то ли низкий международный авторитет некогда независимой Германии, текущего лидера которой называют "обиженной ливерной колбасой" и на рассказы которого про "независимость" можно лишь едко ухмыльнуться.