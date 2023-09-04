Всё-таки "пиратская" партия существует

В мировой сети Интернет опубликована фотография Шольца после получения травмы во время занятий спортом. Так любитель пробежек в ранге федерального канцлера Германии получил ранение глаза и появился на публике с "пиратской" повязкой на лице.





реклама

Источник фото: rg.ru







Если присмотреться, рядом с правым глазом видны ссадины. Повреждение от этого вовсе не выглядит бутафорским. Правда есть очень много вопросов, где и каким образом бегал спортивный руководитель германской республики, если гипотетическое падение вызвало столь серьёзные последствия. Можно предположить, что такие раны можно получить только во время бега по засохшему лесу или того хуже.





Источник фото: google.com







Но во время своего первого явления после бегового инцидента Шольц не растерялся и со свойственной ему иронией отшутился, что он очень ждет появления первых действительно смешных мемов про злополучный случай и его повязку.





Источник фото: google.com







Интересная информация от биографов высокого политика: оказывается во время студенческой жизни Олаф был бесконечно далек не только от спорта, но и обычной физкультуры, предпочитая даже легкой физической нагрузке штудирование учебной литературы. Правда с возрастом Шольц осознал полезность тренировок и стал фанатом бега и гребли. Не чурается канцлер и простых пеших прогулок.





Источник фото: google.com