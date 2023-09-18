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Согласно информации из достоверных источников агентства РИА Новости, Су-34 из просто фронтового истребителя стал носителем крылатых ракет глубокого покрытия. Теперь тяжелый истребитель может выстреливать реактивные снаряды большой дальности. Проще говоря, истребитель-бомбардировщик получил ещё и третью воздушную "профессию" - того самого ракетоносца-стратега. Благодаря новым возможностям, ракета, приспособленная для своего применения с "Утенка", получила вторую молодость, тем самым повысив боевые возможности нового самолета-носителя, рассказал глубоко информированный анонимный собеседник журналисту федерального агентства.

К слову, информационной вспышки в общероссийских масс-медиа эта новость не вызвала, хотя вполне серьёзно она заслуживает называться ещё более сенсационной, чем подтвердившиеся данные о том, что Су-34 теперь приспособлен для использования гиперзвукового комплекса 9-А-7660. А всё потому что новое-старое ракетное вооружение "Утенка" - это крылатая ракета большой дальности, вполне вероятно относящаяся к классу стратегической. До сего знаменательного момента использовать такие реактивные снаряды могли лишь бомбардировщики-стратеги - Ту-95 и Ту-160 и такой бомбардировщик дальней авиации как Ту-22М.

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Ту-22М3. В свое время в 1998 году Украина тоже располагала точно такими же самолетами, но пустила их на металлолом. Источник фото: aviation21.ru



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Без ложного пафоса со всей глубокой гордостью можно заявить, что Су-34 первый в мире истребитель хоть и с приставкой "тяжелый", превратившийся в стратегический ракетоносец.

Но даже без этого новосвершившегося факта надо признать Су-34 уникальной техникой: много ли в мире таких летных единиц, способных соответствовать характеристикам "в одном флаконе", сопоставимым с бомбардировщиками, тяжелыми истребителями и дальними перехватчиками? Ответ очевиден - ни одного кроме самого Су-34, обладающего непревзойденными боевыми и летно-техническими параметрами. И разумеется как вишенка на тортике - это навыки стратегического ракетоносца. И завершающий штрих к "портрету" героя статьи - Су-34 установил 7 мировых рекордов, остающихся неприступными до сегодняшнего дня.





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Су-34 "Защитник" - максимальная скорость полета до 1900 км/ч. Источник фото: vm.ru





Рассматривая параметры самолета с 12 подвесными точками, на которых может быть закреплено до 8 тонн ракетно-бомбового вооружения, "многостаночник" для ближнего боя оснащается ГШ-30-1 - 30-мм авиационным орудием, способным за мгновение превратить борт противника в густо усеянный пулевыми отверстиями дуршлаг. Помимо чисто бомбовой нагрузки, для перехвата нарушителей Су-34 может переквалифицироваться в перехватчика: тогда борт дополнительно снаряжается ракетами класса "воздух-воздух", способных достать оппонента на 200-300 километрах от места запуска. Между тем вовсе не чужда экипажу Сушки и работа "подавителя" - пилоты могут задействовать усиленный комплекс систем радиоэлектронной борьбы.

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А теперь давайте попробуем гипотетически рассудить, так какой же ракетой будет оснащаться Су-34: "на выбор" имеется три варианта - Х-101, Х-55 и Х-32.





Х-101. Первое боевое применение состоялось в ноябре 2016 года в Сирии, а в 2022 году в ходе СВО. Источник фото: topwar.ru





В источнике новости 100% утверждается, что ракета вовсе не новинка. Тогда выходит что это не Х-101, представленная совсем недавно. В финал конкурса "угадайки" тогда выходят Х-55 и Х-32. Что первая, что вторая - обе использовались уже в зоне проведения спецоперации на Украине, где поражали цели в глубине территории восточноевропейской республики. Местом старта для них служили уже вышеперечисленные Ту-22М3М, Ту-95 и Ту-160.

Присмотримся к этим ракетам. Х-32 в большинстве ракетных справочников называлась противокорабельной и имела статус "повышенной секретности". С массой в 5790 кг и боевой 500-кг фугасно-кумулятивной частью, она была способна превратить самый защищённый объект в груду битого кирпича. Но за что её больше всего не любят за океаном, так это за возможность в случае ядерного противостояния с Россией, когда Кремле могут отдать приказ об установке ядерной боеголовки в ракету. И такой возможностью располагает Х-32. Что с первым классическим "боевым комплектом", что с ядерным, ракета способна преодолеть 1000 км, а на конце своего пути отправить в царство Нептуна авианосец. Причем наличие противовоздушной обороны ни на что не влияет - задача все равно будет выполнена: как только ракета вылетела с точки подвески под самолетом, она резко взмывает вверх на высоту в 40 км, где со скоростью в 5000 км/ч в принципе текущими средствами ПВО не поддается перехвату. Как только до цели остается совсем немножко, снаряд круто пикирует в режиме гиперзвука. После такого ни одна цель не спасется.





Х-32. Источник фото: testpilot.ru







И как оказалось, благодаря спецоперации мы узнали, что "Ха тридцать два" прекрасно отрабатывает и по сугубо земным объектам. И легко предположить, если Х-32 подружилась с Fullback, как прозвали наш самолёт в НАТО, то "дополнительную" ракетную нагрузку понесут штабы, склады и инфраструктура украинской армии.

Иная ракета - Х-55, относящаяся к классу дозвуковых, но имеющая ряд своих исключительных достоинств. Известно, что малоразмерный реактивный снаряд умеет "в режим" умного полета, при котором рельеф местности "проходится" на крайне малых высотах, тем самым значительно затрудняя обнаружение и последующий перехват силами ПРО тела реактивного снаряда. Целями же служат особо важные объекты с известными координатами. Причем максимальная дальность полета в 2500 километров позволяет "Ха пятьдесят пять" долететь до любого командного пункта или защищенного арсенала с американскими танками M1 Abrams и британскими Challenger-2 на украинской территории. Вес боевой части около 400 кг, а скорость полета может меняться от 720 до 830 км/ч. Эту ракету аналогично недолюбливают в Вашингтоне, так как вместо обычного фугасного может прилететь ядерный "гостинец".





Новейшая версия Х-55 - Х-555. Источник фото: Google.com





У Х-55 тоже имеется ачивка "применяется в СВО", где она запускалась с тождественных Х-32 воздушных носителей. И опять же, ракета, как раскаленный нож проходит через масло, нивелирует всю ПВО ВСУ, пролетая на маршевом участке на высоте до 100 метров.

А теперь почему Генштабу ВСУ, а вслед за ним и НАТО должно быть страшно от симбиоза одной из этих КР с Су-34. Давайте примем на веру, что атаки на Севастополь крылатыми реактивными снарядами в принципе невозможны без участия НАТО:

Все дальнобойные ракеты, такие как SCALP, Storm Shadow и возможно в скором будущем немецкие Taurus - есть прямой западный продукт, который невозможно приобрести даже на оружейном черном рынке.

Большинство целей, по которым ВСУ атаковала дорогостоящим вооружением воздушного базирования, невозможно было бы обнаружить только силами украинской разведки, не имеющей на то технических возможностей. Поэтому спутниковое наблюдение и последующее целеуказание было осуществлено с помощью космической группировки США и воздушных сил с авиаразведчиками дальнего радиуса действия, сходных с AWACS.

И не исключено, что переоборудовать Су-24 смогли не сами украинские военинженеры, как "железобетонно" утверждает официальный Киев, а только западные специалисты, осуществляющие подобные технические мероприятия на территории одной из соседок Украины. После "зарядки" ракетами украинские "двадцать четвертые" на крайне низких высотах пересекали госграницу и уже садились на одну из воздушных гаваней, выступающих в этом конкретном случае аэродромом подскока. После чего вели воздушный налет. И вот уже эти точки подскока мы не могли атаковать. Правда это касалось только частных случаев с Ту-160 и Ту-95. Причина банальная - техническая разведка североатлантического альянса отслеживала появление этих бортов в воздухе, а тем более запуск первыми ракет. Сразу же важнейшая информация передавалась украинскому Генштабу.





Но теперь правила игры изменились: никто не будет так "дергаться" на взлет какого-нибудь Су-34. Да и как узнать, чем конкретным вооружен отдельно взлетающий "утенок"? И если командование НАТО "прошляпит" взлёт вооруженного Х-55 (ещё хуже если Х-555) или Х-32 - тогда вполне вероятно, что находящиеся в глубоком тылу аэродромы подскока с теми самыми Су-24 с гипотетическими Storm Shadow и SCALP будут уничтожены прямо на взлетной полосе. Но и это, как говорится в рекламе, ещё не все: ПВО ВСУ, а вслед за ним и блока НАТО, придется интенсифицировать подобный режим работы, а это уже прямой шаг к перегрузке.

Теперь пентагоновским аналитикам и экспертам НАТО уж точно не до спокойного глубокого сна.