Это второй самолет фронтового типа, способный использовать "Кинжал"

Страхи официального Киева перед российским передовым фронтовым бомбардировщиком Су-34 оказались вовсе не напрасны: теперь отечественный образец умеет применять крылатые ракеты повышенной дальности. Тестовый запуск окончился успешно в зоне проведения спецоперации на Украине.

Как информируют РИА Новости, прошедший высокоэффективное испытание реактивный снаряд - не новый, как и воздушный носитель, но вместе раньше они никогда не использовались. И в ходе экзамена-запуска ракета поразила военную цель на территории Украины.

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Су-34, вооруженный Х-47М2. Источник фото: rg,ru







И как сообщает инопресса в лице Military Watch, российский Су-34 класса "фронтовой бомбардировщик" стал куда опасней и зубастей после после перехода и дооснащения гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Во время одного из таких вылетов был накрыт особо важный объект в украинской столице - Киеве, несмотря на то что последняя защищена "лучше всех в мире" согласно словам официальным спикера ВВСУ Юрия Игната. Эксперты американского издания посчитали, что после МиГа-31К появление на вооружении Су-34 9-А-7660 меняет "правила игры" и дает несоизмеримые преимущества России в ходе СВО.





Варианты ракетного вооружения "Утенка". Источник фото: planetavvs.ru







Но и это лишь толика возможностей принятой в 2014 году на вооружение "Сушки": фронтовик научили использовать бомбы большой мощности ФАБ-1500, оснащенные модулями УМПК, благодаря которым воздушный снаряд весом 1,5 тонны способен быть предельно точным и самостоятельно лететь к цели на расстояние, превышающее 100 км. Немногим ранее Су-34 "научили" использовать УМПК меньшего размера - "двестипятьдесятки" "пятисотки".

Радиус боевого применения "Утенка" составляет 4000 километров с максимальной скоростью полета до 1900 км/ч с ракетно-бомбовой нагрузкой до 8 тонн.