Свой первый полет американский стратег должен совершить уже в этом году

Фотографии бомбардировщика B-21 Raider с восхваляющими эпитетами "секретный" и "невидимый" появились в мировой паутине. Тем самым лишний раз подогрев интерес к перспективному самолету с биркой "made in USA". А по словам министра ВВС США Фрэнка Кендалла, прямо сейчас в рамках программы испытания модулей воздушной техники на земле проходят тестовые испытания силовой установки Райдера. Первым об этом написало издание The Drive.





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Источник фото: Rg.ru







Высокопоставленный чиновник раскрыл небольшие тайны, заявив, что созданные в рамках проекта LRSB (дальний бомбаносец) блоки содержат в себе совместимые с летным средством комплексные технологии, например вооружение и разнообразные сенсоры.

И словно подражая уже отечественному Су-57 и его дрону-компаньону С-70 "Охотник", у американца тоже в перспективе появится такой сопроводитель.

По планам Пентагона, B-21 осуществит свой первый полет уже в 2023 году, а как полноценная единица, прикомандированная к летному составу, поступит в войска уже на экваторе 2020-х годов.

Raider относится к классу стратегических бомбардировщиков и способен осуществлять дальние перелеты с возможностью использования авиационного термоядерного вооружения.