Тяжёлый ударный БПЛА расширит эффективность действий Су-57

Military Watch Magazine прокомментировало новость о завершении госиспытаний ударного дрона С-70 "Охотник" к концу 2023 года.

По версии специализированного издания, новый БПЛА россиян будет выполнять функцию поддержки во время проведения боевых операций. Кроме того, по данным интернет-портала, отсеки вооружения как у самолёта Су-57, так и беспилотника по своим размерам приблизительно совпадают, поэтому весьма вероятно, что новый дрон способен применять дальнобойные ракеты воздушного базирования: Р-77М класса "воздух-воздух" и Х-59МК2 класса "воздух-поверхность", способных скрываться от радаров противника.

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Источник фото: interfax.ru







Одними из немаловажных достоинств нового БПЛА, можно назвать меньшую цену в сравнении с самим истребителем 5-го поколения и отличным качеством стелс-покрытия воздушной машины. И при действии в парах С-70 способен улучшить качество боевой работы перспективного российского истребителя.

Так же в американском издании подтверждают версию, что Су-57 уже применялся в зоне проведения СВО: сражался с самолётами ВСУ, оказывал давление на ПВО и проводил дальнобойные атаки. По итогу боевых испытаний, самолёт получит ряд существенных усовершенствований.